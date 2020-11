Re-ungdom aksjonerte i nattemørke: – Vi håper det gjør at DU tenker deg nøye om!

I løpet av helga har det kommet opp plakater og lapper med et krystallklart budskap rundt om i Re.

– Dette er en aksjon for å øke bevisstheten av norske matvalg ved butikkhylla, forteller Susanne Røed Gromstad på vegne av Re bygdeungdomslag.

Markeringa er som en del av en større landsdekkende aksjonsuke i regi av Norges Bygdeungdomslag, som i år har «Norsk mat» som tema.

Vil bevisstgjøre hver og en av oss

– Vi har hengt opp plakater, og vi har merka prislapper på varer som er garantert norske, forteller Susanne på vegne av den lokale bygdeungdommen.

Aksjonen starta seint fredags kveld og da ble plakater hengt opp ute rundt Re-torvet, så fortsatte aksjonen gjennom helga.

– I media blir vi stadig minnet om hvor viktig norsk mat er, og vi ønsker å sette fokuset på valget som tas når du faktisk står ved butikkhylla og skal handle med deg mat.

– Vi håper denne markeringa bidrar til at DU tenker nøyere over dine valg i butikken!

Spis norsk nå – og bli med på å ruste landet til neste krise

Skal vi kunne stole på at vi har mat fra den norske bonden – slik vi gjør i dag – også i framtida – må vi kjøpe norsk mat nå, heter det i en pressemelding fra Norges Bygdeungdomslag:

Et land som baserer kostholdet sitt på importert mat gjør seg sjøl en bjørnetjeneste. For at vi skal spise norsk mat i framtida må matvarekjedene og forbrukere være med på dugnaden.

I 2020 har vi sett bekymra forbrukere som har vært på krisehandel før landet korona-stengte ned 12. mars. For at vi skal kunne ha mat til krisetider må vi satse på matproduksjon i vanlige tider.

Løsningen på dette er veldig enkel; kjøp og spis norsk mat!

Les mer om Re bygdeungdomslag i ReAvisa-arkivet.

Les mer om landbruk i Re.