Leserinnlegg: Nå ser vi hvor viktig den norske bonden er!

Vi driver med eggproduksjon og pappa er heltidsbonde. Vi har en besetning på 7.500 høner, som betyr over 7.000 egg hver eneste dag.

I tillegg har vi sauer, og nå som det er lamming står mamma opp hver eneste natt for å passe på at alt er som det skal. Vi venter 200 lam, og de fleste skal på slakt til høsten.

Nettopp for at du skal få pinnekjøttet ditt på julaften.

Både mamma og pappa brenner for det de gjør. De brenner for landbruket, og de brenner for gårdsdrift. Det gjør jeg også!

De neste ukene skal pappa tilbringe dagene sine i en traktor for å bli ferdig med våronna.

Gårdsdrift er ikke noe ni til fire jobb, og skal du drive med landbruk så må du virkelig elske det du gjør.

Jeg beundrer bøndene enormt, og jeg syntes det er trist at vi får så mye hets.

Vi får blant annet hets fordi mange av oss er imot ulv, jeg har selv vært aktiv i rovdyrdebatten her på Facebook og fått kommentaren «skulle avlivet deg i stede».

Jeg er 15 år, og får beskjed av voksne mennesker om at jeg skulle vært avlivet fordi jeg mener ulv som dreper hundrevis av dyrene jeg har vært på å gi liv til, ikke hører til i Norge.

Også får vi ikke minst hets fordi vi er miljøsvin. Landbruket er ikke miljøvennlig, det er fakta. Landbruket i Norge står for 8 prosent av utslippene, men på verdensbasis står det for 17 prosent. Og i perioden 1990 til 2018 gikk utslippene her i Norge ned med over fem prosent.

Ifølge forsker Rune Johansen ville ikke vi mennesker vært til på samme måte om forfedrene våre ikke hadde spist kjøtt. Hjernen hadde ikke blitt utviklet. Ifølge biologisk kunnskap skal det menneskelige kostholdet inneholde en viss andel dyrekjøtt.

Så i stede for å kutte ut kjøtt, så pass heller på at kjøttet du handler er norskprodusert, og lokalt.

Jeg vil også si at jeg respekterer dere som velger å ikke spise kjøtt, men husk at bonden står for kornet i brødet ditt, maisen i tacoen, og tomatene på pizzaen din også!

Norges selvforsyningsgrad er på rundt 40 prosent, i denne omgang går det bra, men en annen krise kan få større konsekvenser, og da må Norge ha en beredskap som gir nok mat til alle.

Vi må slutte å være så avhengig av andre land når det kommer til mat. Vi må tørre å satse på norske landbruk.

Styrke i stede for å svekke det.

Styrker vi landbruket og støtter bøndene så blir det også lettere for bonden å drive mer bærekraftig, og vi kan praktisere ting som karbonbinding i jord.

Det norske landbruket er nå viktigere enn noen gang! Verden rammes av et virus som gjør at land skilles fra hverandre på en måte vi aldri har sett før. Grensene stenges, og importering av mat blir vanskeligere.

Husk å sett pris på bonden, fordi uten bonden stopper Norge!

Marie Langaas, odelsjente fra Undrumsdal (innlegget er også publisert på Maries Facebook-vegg).

