Denne påska er turområdene i Re de mest folksomme plassene i nye Tønsberg kommune?

Skjærtorsdag måtte politiet roe ned fest og fyll. Langfredag var det igjen stappfulle parkeringsplasser. Lørdag skremte regnværet bort folk. Hvordan blir påskeinnspurten, nå som det er meldt finvær ut påska?

Normalt sett ville ReAvisa skrive uhemmet positivt om folk som trekker ut i flott Re-natur. For det gjør folk til de grader i disse korona-tider.

Men mye er mye snudd på hodet. Vi skriver ikke om alle de flotte møteplassene våre om dagen. Lokalavisa skriver heller om et stille Re.

Politiet rykket ut til Merkedammen

Skjærtorsdag var det fest og fyll og altfor folksomt på Merkedammen. Politiet rykket ut for å ta en korona-alvorsprat med Merkedammen-gjestene.

Langfredag fikk lokalavisa tips om minst like store folkemengder. Tross oppfordringen om å ikke oppsøke store folkeansamlinger.

Men det skal sies: Sjøl om vi så stappfulle parkeringsplasser, både på Merkedammen og på Langevann, virka det som om folk tok smittevernreglene på alvor.

Alt i skjønneste orden, eller…?

Folk så ut til å respektere avstander og gikk stort sett på tur, eller satt sammen i små grupper og familier.

Mens det torsdag ble rapportert om flere bobiler og telting i området, så vi bare ett par bobiler på parkeringsplassen og få tegn på overnatting i fredag.

Alt i skjønneste orden, eller..?, spurte ReAvisa Anne Rygh Pedersen, ordfører i nye Tønsberg kommune, som gikk hardt ut mot torsdagens ansamlinger på Merkedammen.

Slår opp infoplakater

– Ja, det er helt fint, sier hun om ReAvisas inntrykk av turglade folk med god avstand mellom seg.

Tettheten av bobiler, campere og turfolk ville ordføreren fortsatt til livs.

– Vi kan ikke ha sånn festing som det var på Merkedammen, understreker ordføreren til ReAvisa.

Og forteller at kommunens folk er på vei rundt med infoplakater til skrekk og advarsel mot å samle seg i folkemengder.

Gå dine egne stier?

Når ReAvisa igjen tar en rundtur i Re påskeaften lørdag, har det gått fra stappfulle parkeringsplasser til så å si tomme parkeringsplasser.

Det skal sies at det neppe bare er infoplakatene sin ære – for lørdag er det øs pøs regnvær over Re. Søndag skal det lysne opp over Re, og det meldes finvær for resten av påska.

Da er det bare å oppfordre folk til å overholde alle råd og restriksjoner, også i populære turområder her i Re.

Og kanskje tråkke opp noen litt mindre trafikkerte stier, litt utafor de aller mest populære tråkka?

Det kan hvert fall vi lokalkjente reinger bidra med, i denne digre dugnaden vi står midt oppi.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Sjekk samlesida om korona-krisa i Re.