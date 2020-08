Action-Frank var raskest fra Vivestad til Hengsrød

Gode lokale prestasjoner, og en kjendis-seier i tidenes første Vestfold Historic Ultra Trail.

Arne Nåtedal liker å løpe sjøl, og ultraterrengløpet han stelte i stand sist helg var akkurat slik han ville ha det:

Stier på ujavnt underlag i flott natur, og helt minimalt med asfalt. Høye topper og lange strekk. De som løp lengst, løp en distanse tilsvarende Revetal – Gardermoen!

Spreke reinger på startlista

Det var flere deltakere fra Re blant totalt nærmere seksti deltakere: Bent Halling prøvde seg på langløypa, men fullførte ikke.

Seieren på den lengste distansen gikk til Liss Vallestrand fra Romerike Ultraløperklubb. Hun utkonkurrerte samtlige konkurrenter, både mannlige og kvinnelige.

Gunnar Rustan kom på tredjeplass på mellomdistansen på 80 kilometer, og feira som seg hør og bør med et glass whisky etter målgang – han sto påmeldt med whisky-klubben «Smoke in the Water».

80-kilometeren starta i Eidsfoss lørdag kveld klokka 23.00, og passerte målstreken på Hengsrød i løpet av søndagen.

Kjendis-seier

Frank Jacobsen, Harald Solberg, Knut Nåtedal, Tom Erik Horn slang seg med på den «korte» løypa på 48 kilometer. Også den superspreke Re-jenta Kristiane Holmøy løp 48 kilometer, hun har tidligere vunnet Re-mila.

De starta fra Damtjern søndag morgen klokka 07.00 og måtte nå Hengsrød til fots i løpet av søndagskvelden.

På denne distansen ble det en kjendisseier til «Action-Frank» Frank Løke.

Reingene kom på 11. plass (Jacobsen), 14. plass (Holmøy), 16. plass (Solberg) og delt 19. plass (Horn og Nåtedal).

Lang og krevende løype

Den lange løypa gikk i grove trekk nordover fra Hengsrød, med start lørdag morgen klokka 09.00, og over Ryksåsen, gjennom Botnemarka over Hvittingen, over Montebello i Sande til Eidsfoss.

I Eidsfoss hadde også 80-kilometeren start lørdag kveld klokka 23.00, og løypa går videre over Skibergfjell, Hajern, Mossåsen og til Damtjernveien.

På Damtjern starta 48-kilometeren søndag morgen klokka 07.00, og løypa fortsatte over Snippane, forbi Merkedammen og over Skalhogg, Linsverksetra, Brånafjell, Kjønnerød, Langevann og videre mot Revetal, før målgang på Hengsrød.

Arrangerte sitt eget drømmeløp

– Det morsomme er jo at jeg har laga et løp akkurat slik jeg vil ha det, forteller en fornøyd arrangør Arne Nåtedal mandagen etter ultrahelga.

– Og det høres ut som det faller i smak hos folk, sjøl om mange nok undervurderte hvor teknisk og hvor mye stigning det var. Varmen slo nok også ut endel fram til Eidsfoss.

Gjengen bak løpet rigga seg til på Damtjernveien med partytelt, campingseng, stoler, bord, bålpanner, aggregat, lamper og kaffemaskin for å klare seg gjennom natta.

Gode medhjelpere

Arne vil gjerne takke gode medhjelpere som har gjort det mulig å realisere dette løpet, som nok har kommet for å bli:

– Spesielt kona mi Bjørg Marit skal ha en stor takk, vi var i sving fra klokka 06.00 lørdag til 01.00 natt til mandag – helt uten søvn! Det å arrangere er nesten som å løpe sjøl, man blir bare ikke så stiv i beina etterpå, sier Arne og ler godt.

Og det er flere å takke: – Stor takk også til Gunnar Rustan (som kom inn til 3. plass på 80-kilometeren), han har hjelpa meg mye med rekking, rydding og merking av «missing links».

– Og vår gode venn Olav Amund, som dro ens ærend hjem fra hytta i Kragerø for å hjelpe oss. Rigga opp og ned, kjørte rundt og henta DNFere, og tok tida.

Her er noen bilder fra helgas ultraløp:

