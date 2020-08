Denne helga arrangerer Arne en stor styrkeprøve i Re: – Akkurat som jeg liker det!

Arne Nåtedal er glad i å springe sjøl, og like glad i å få andre i aktivitet. Til vanlig med Re-joggen, denne helga med et ultraløp der den lengste distansen tilsvarer det å løpe fra Revetal til Gardermoen.

Deltakerne på den lange ruta, på 140 kilometer, starta fra Hengsrød lørdag morgen 1. august klokka 09.00.

Her skal de være tilbake så snart som mulig, men seinest innen klokka 19.00 søndag kveld.

Re- og Vestfold-løp

De skal ut på en lang og hard, men også fantastisk flott tur i Re-natur, med noen svipper innom nabokommunene.

Arne reklamerer for Re og Vestfold i navn og beskrivelse for ultraløpet. Sjøl om navnet på både kommunen og fylket er stryki av kartet.

Og det er ikke tilfeldig, men helt bevisst oppi alle reformer som flytter på grenser rundt oss, forteller løpsgeneralen – og Re-patrioten – til ReAvisa.

Spreke reinger på startlista

Det er mange deltakere med Re-tilkytning, blant totalt nærmere seksti deltakere: Bent Halling fra Re skal løpe langløypa, og er allerede godt i gang.

Gunnar Rustan fra Re og Trine Høyberg fra Høyjord, som er med i Re-joggen, skal løpe mellomdistansen på 80 kilometer.

De starter i Eidsfoss lørdag kveld klokka 23.00, og skal passere målstreken på Hengsrød i løpet av søndagen.

Tidligere Re-mila-vinner

Frank Jacobsen, Harald Solberg, Knut Nåtedal, Tom Erik Horn, alle fra Re, skal slenge seg med på den «korte» løypa på 48 kilometer, sammen med Stian Jørgensen fra Tønsberg som er med på Re-joggen.

Også den superspreke Re-jenta Kristiane Holmøy skal løpe 48 kilometer, hun har tidligere vunnet Re-mila.

De starter fra Damtjern søndag morgen klokka 07.00 og må nå Hengsrød til fots innen klokka 19.00 på søndagskvelden for å få resultatet tellende.

Kvalifisering til internasjonalt ultraløp

Alle deltakerne har på seg en GPS-tracker, og underveis kan alle som vil følge med framdrifta på arrangørens nettside (ekstern lenke), der man kan se på et kart hvor den enkelte er til enhver tid.

Løpet er også godkjent som kvalifisering til prestisjetunge Ultra Trail de Mont Blanc i Chamonix.

Deltakerne må sjøl ha med alt av proviant og utstyr for «helgeturen».

Start og mål på Hengsrød

Dette er første gang Arne arrangerer ultraløpet som han har kalt Vestfold Historic Ultra Trail. Utgangspunkt er hjemme hos ham sjøl og familien på Hengsrød.

– Med som hjelpere har jeg kona mi, Bjørg Marit, og vår gode venn, Olav Hana, forteller Arne til ReAvisa.

Reingen mener ubeskjedent at løypa går gjennom noe av det beste av terreng vi har, med flott natur og flere fantastiske utsiktspunkter.

Høye topper og gammel historie

Ett av de aller flotteste er det høyeste punktet i gamle Re og nå nye Tønsberg, Snippane i Vivestad.

Nesten like høyt og like fint er det høyeste punktet i gamle Andebu, og nå nye Sandefjord, Brånafjell, sjøl om det er marginale 80 centimeter lavere enn det høyeste punktet i Re og nye Tønsberg.

– Underveis passerer løypa mange steder med lokalhistorisk betydning, og som navnet tilsier inneholder løypebeskrivelsen info om mange av disse stedene.

Krevende løype, hele veien

Den lange løypa går i grove trekk nordover fra Hengsrød, med start lørdag morgen klokka 09.00, og over Ryksåsen, gjennom Botnemarka over Hvittingen, over Montebello i Sande til Eidsfoss.

I Eidsfoss har også 80-kilometeren start lørdag kveld klokka 23.00, og løypa går videre over Skibergfjell, Hajern, Mossåsen og til Damtjernveien.

På Damtjern starter 48-kilometeren søndag morgen klokka 07.00, og løypa fortsetter over Snippane, forbi Merkedammen og over Skalhogg, Linsverksetra, Brånafjell, Kjønnerød, Langevann og videre mot Revetal, før målgang på Hengsrød.

Arrangerer sitt eget drømmeløp

– Det er akkurat dette jeg liker aller best med løpinga sjøl, forteller Arne:

– Gode naturopplevelser, topper med fin utsikt, mest mulig teknisk sti og minst mulig asfalt.

Og i disse tider blir det hele selvfølgelig arrangert i henhold til alle korona-restriksjoner.

