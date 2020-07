– Vi liker å skuespille! Ikke sitte stille!

Sommerleiren starta i dag, med teater, sang og musikk, skating og friluftsliv. Ei perfekt uke for futt og fart og nye vennskap.

Denne uka er det full fart i Re, med teater, musikk, skating og friluftsliv i Elverhøy-uka.

Dette er første året med sommerleir av dette slaget, men ikke det siste:

26 barn og unge i sving

– Dette er en fin start, forteller Lars Jensen til ReAvisa. Han trekker i trådene for hele sommertilbudet, og har ansvar for friluftslivgruppa.

I korona-tid er det strenge begrensninger på deltakerantall, avklart med kommuneoverlegen.

Tilslutt ble det totalt 26 barn og unge i sving, fordelt på fire aktiviteter.

Sanitetskvinnene serverer lunsj

ReAvisa er innom Elverhøy den første dagen av uka, der teater- og musikk-gruppene er på huset. Skategruppa er på rampa på Revetal, og friluftsgruppa har allerede reist til Langevann.

Alle får servert lunsj laga av Thorild Trolsrud og Lajla Brekke fra Hjerpetjønn sanitetsforening. De har smurt baguetter, som Frank Wedde, som leder musikkgruppa, har kjørt rundt med.

– Det blei mange!, forteller Thorild til ReAvisa. Over tredve i tallet, til alle deltakerne og lederne.

Gir av sin egen sommerferietid

Ellers gjennom året hjelper sanitetsforeningene til med matlaging på ungdomsklubben på Elverhøy. Nå stiller de også opp i sommerferien, og tar av sin egen ferietid for å hjelpe til:

– Det er så givende, forteller Thorild. – Det er mye fin ungdom, og de trenger at vi voksne stiller opp. Dette tilbudet er jo helt topp!

– Spesielt i år, når skoleåret ble som det ble og ferien for mange nok er litt amputert ellers.

Mye energi

De tre sanitetsforeningene i Re bytter på på kjøkkenet: Hjerpetjønn, Våle og Fon sanitetsforening. Og maten de serverer faller i smak blant ungdommene.

– Den ga ny energi, sier Kaia Rivrud som har ansvaret for teatergruppa. Hun ler litt oppgitt. – Vi trodde vi hadde sliti dem ut før lunsj, men tydeligvis ikke…

De seks teater-ungdommene er høyt og lavt, ivrige etter å spille skuespill og lære nye ting.

Gøy å skuespille

Kristian Skar Nilsen (11) og Emil Mørken Jonassen (11) pugger på hver sin tekst. Teatergruppa skal synge en sang fra Annie og sette opp et impro-stykke for foreldrene.

– Jeg har vært her på Elverhøy en gang før, men da bare så jeg på et teater. Jeg har ikke spilt teater sjøl her før. Men jeg liker å skuespille. Ikke sitte stille, forteller Kristian.

– Det som er så gøy, er at man ikke er seg sjøl – men at man kan late som er noen andre, skyter Lilje Engen Berg (9) inn, nærmest svevende forbi. Her er det ingen som liker å sitte stille.

Flommer over av fantasi og kreativitet

Kaia Rivrud er teatergruppeleder med god hjelp fra Marte Bjune (begge 21), som begge var med på å starte både barneteater og ungdomsklubb på Elverhøy nå i nyere tid.

– Det er kjempegøy, men også en utfordring. Jeg skjønner ikke at de har så mye energi! Det er noe helt annet med en uke med teaterleir, enn en øvingskveld i uka.

– Men med så mye energi, skal vi få til mye gøy. Her er det fantastiske mengder med fantasi og kreativitet, så dette er kjempemoro.

Nye vennskap

Ungdommene forteller at alle ikke kjenner alle fra før av. Så her skapes nye vennskap, på tvers av skolene i Re.

Til slutt skal deltakerne som vil fra alle fire gruppene samles til en overnattingstur til Langevann, og enda flere vennskap vil nok dannes.

Et fantastisk opplegg av Kulturhuset Elverhøy og Lars Jensen, med dyktige instruktører på hvert sitt felt.

Kort om Elverhøy-uka:

Elverhøy-uka er for barn og ungdom fra 5. til 10. klasse, med et firedagers opplegg:

Skateboard:

Dag 1 – Teste balanse og se på grunnleggende ferdigheter + ha det gøy.

Dag 2 – Drille mer på grunnleggende ferdigheter. Prøve enkle triks som Ollie, pop-shove-it, 180.

Dag 3 – Vise hva vi har lært. Filme dette. Kose oss og ha det gøy 😊

Oppmøte utenfor Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Vi øver oss på kart og kompass, opptenning av bål og lager en skje mens vi koser oss ute i naturen.

Dag 2 – Veiledning om stormkjøkken og hengekøye. Avslutter med en fin gåtur.

Dag 3 – Fiske, sløye fisk og tilberede den på bål, og kose oss 😊

Oppmøte utenfor Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Starte med bli-kjent lek, rollebesetning og teater-tips.

Dag 2 – Øve til stykket og jobbe med kostymer.

Dag 3 – Øve til stykke, samt forestilling 😊

Oppmøte i salen på Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Bli-kjent lek, organisering, valg av instrument og lett øving

Dag 2 – Øve på instrument, kose oss og lytte til musikk

Dag 3 – Mer øving, eventuell innspilling / fremføring av det vi har lært 😊

Oppmøte i studio på Elverhøy hver dag.

Dag 3 – Vi møtes utenfor Elverhøy klokken 16.30 (etter at aktivitetene er ferdige) hvor dere blir kjørt opp til Langevannet. Der går vi fra parkeringen og inn dit vi skal ha camp. Når vi kommer opp skal vi henge opp hengekøyer, sette opp lavvo, tretopptelt. Etter dette er gjort så blir det middag sammen på bål! På ettermiddagen/kvelden vil vi ha noen aktiviteter, har kan du fiske, bade og padle kano. På kvelden skal vi spise kveldsmat og ha marshmallows og popcorn på bålet. Dagen etter er det frokost før vi pakker ned camp, samt har aktiviteter før avreise 14.00 fra Kulturhuset Elverhøy.

