Mye er avlyst i sommer – men ikke sommerleiren i Re!

Du kan stå på teaterscenen, telte, bade, grille, spille og skate i sommer. Elverhøyuka har plass til flere 5. – 10. klassinger på sommerleir i Re.

Sjekk også ReAvisas sommermagasin – last ned gratis!

Kulturhuset Elverhøy arrangerer sommerleiren i samarbeid med Omsorg og aktiviteter, og har kalt det «Elverhøy-uka» mandag 27. – til og med torsdag 30. juli 2020.

Og det når vi trenger det mer enn noen gang? For i disse korona-tider blir mye avlyst. Men ikke sommerleiren i Re:

Strenge smitterverntiltak

Det er etter strenge smitteverntiltak hele veien, og etter avtale med kommuneoverlegen: Totalt er det 55 plasser:

– Vi har så og så mange på hver aktivitet, deltakerne velger en av fire aktiviteter med 10 eller 15 plasser på hver. På overnattingsturen vil det bli delt opp i forskjellige lavvo-lag, forteller Lars Jensen på vegne av arrangørene:

– Vi spriter ned alt, vasker, holder avstand, og alt det andre som må til – og hver deltaker får ha sitt personlige utstyr gjennom kurset.

Veldig spikra deltakerantall

Det er allerede 15 påmeldt, og sjøl om det ikke er noen påmeldingsfrist som sådan, er det kanskje lurt å melde seg på ganske kjapt:

– Vi har løpende påmelding – men seinest to dager før må vi ha påmeldinga. Men da kan det jo være fullt, sier Lars. Deltakerantallet på Elverhøy-uka er som alt annet veldig spikra i disse korona-tider. Er det fullt så er det fullt.

Hver aktivitet, med mat, lån av utstyr og alt annet som skal til, koster en tusenlapp. Med overnattingstur til Langevann på tampen av uka, koster det 1.300 kroner.

Det blir sommerleir uansett

Kulturhuset Elverhøy og Omsorg og aktiviteter kjører sommerleir uansett, det er ikke et krav at det er stappfulle kurs over hele linja.

– Det er viktig for oss å understreke at vi vil at alle som trenger et slikt tilbud skal få det, forteller arrangørene til ReAvisa.

I intervju på NRK Vestfold og Telemark i forrige uke, hadde programlederen snappa opp den aller første omtalen av sommerleieren i lokalavisa:

Betal etter evne

– Så syns jeg at jeg leste i ReAvisa at hvis det er et problem med økonomi, så ta kontakt?

– Ja, vi får til det, det er ordninger rundt omkring så vi får til å få alle med.

– Skulle økonomien stoppe noen fra å melde seg på, så fikser vi det!, understreka arrangørene til ReAvisa.

For informasjon og påmelding, ta kontakt med Lars Jensen på epost (ekstern lenke).

