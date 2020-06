Revetaluka er godt i gang – på lørdag blir det konsert!

Først spøkte det for årets Revetaldager. Men så ble Revetaluka lansert som et mer smittevennlig alternativ, med folketilstrømning spredd ut over flere dager. Nå blir det også noe av den tradisjonelle konserten med unge Re-talenter: – Vi gleder oss veldig!

Revetaluka starta i går, mandag 22. juni. Og fortsetter til og med lørdag 27. juni.

Først var det frykt for avlysning i korona-tid, men så ble dagene heller spredd over ei hel uke for å spre folketilstrømningen ut over en lengre periode.

Happy med ideen

Det var bra med folk fra første start, med gode tilbud og ting som skjer – men fortsatt med korona-tiltak, godt med plass, forskriftsmessig avstand og alt det andre som følger med i korona-tid.

I dag, tirsdag, traff ReAvisa på senterleder Tom Bøyesen, som tidligere denne måneden kunne juble for at hele senteret er tilbake til normalen etter korona-krisa traff også lokalt.

Han er tilsvarende happy med ideen om Revetaluka.

Folk støtter opp om lokalt næringsliv

– Dette er fantastisk fint. Folk i Re støtter opp om lokalt næringsliv, samtidig som både vi og de tar hensyn til situasjonen vi er oppi, forteller senterlederen til ReAvisa.

– Vi må ta ting litt på sparket, ikke alle tilbud og happenings er annonsert – men folk som kommer til Revetal kan vi love at skal få gode tilbud og gjerne litt underholdning.

Og mens vi snakker med senterlederen, kommer lokal kulturguru Frank Wedde forbi. Og bekrefter at det blir noe av Re-talenter i år, som tidligere år.

Også det på sparket.

Kjapp ringerunde

– Nå som vi så at det kan la seg gjøre å arrangere en Re-talent-konsert, så tok vi en kjapp ringerunde, Thor Morten Hansen og jeg, forteller Frank:

– Og de unge er like sultne som oss voksne på at noe skal skje igjen, så alle vi spør svarer jo et rungende ja tvert, sier ungdomsskole- og gitarlærer Frank.

Thor Morten er lærer på Røråstoppen skole, og arrangerer talentkveldene på Revetal gamle stasjon.

Stiller opp på kort varsel

Alle de har spurt stiller opp på veldig kort varsel, ivrige på å få spille igjen for folk:

– Som for eksempel Otto junior, som bare ropte «ja, ja, ja, ja, ja!» da jeg ringte ham og spurte om han ville spille, sier Frank.

– Jeg trodde nesten at telefonen skulle eksplodere!

God plass til mange tilhørere

Re-talenter blir arrangert fra rundt 12.30-tida på lørdag, ute på torvet mellom Restauranten og Re-torvet.

På det veldig foreløpige programmet står det ti – tolv innslag eller mer med artister fra de yngste alderskullene på barneskolen, ungdommer og unge voksne.

Det skal være godt mulig å samle en del folk, også med avstandskravene som gjelder i disse korona-tider.

Scenen vil stå vendt fra Bispeveien og nedover mot torvet og parkeringsplassen, så om noen så må stå ved bilene sine på parkeringa skal det gå an å få med seg kulturinnslagene for alle og enhver.

Kaster seg rundt og fikser konsert

– Det er meldt knallvær, og vi veit at det er knall det som kommer fra høyttalerne. Vi gleder oss veldig!, sier Frank med et stort smil.

Artistene har tilknytning til barne- og ungdomskolene i Re, Kulturhuset Elverhøy og kulturskolen.

– Supert at kulturkreftene i bygda bare kan kaste seg rundt og få på plass en konsert på kort tid, skryter senterlederen.

Revetaluka har kommet for å bli?

Som også røper at Revetaluka kan ha kommet for å bli, for så gode er erfaringene så langt, to dager inn i Revetaluka som skal vare seks handelsdager til ende:

– Dette kan være noe vi viderefører også etter korona-tid. Erfaringene så langt er helt topp.

