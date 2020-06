Her blir det turer, teater, musikk og moro i sommer!

I sommerferien inviteres barn og unge i alderen 5. – 10. klasse til en sommerleir i Re.

Kulturhuset Elverhøy arrangerer sommerleiren i samarbeid med Omsorg og aktiviteter, og har kalt det «Elverhøy-uka». Og det når vi trenger det mer enn noen gang?

Det skjer fra mandag 27. – til og med torsdag 30. juli 2020. Det er gitt klarsignal fra kommuneoverlegen til å ha 55 deltakere fordelt på de fem aktivitetene.

Lavterskel sommertilbud

– Her kan dere velge mellom aktivitetene friluftsliv, teater, musikk og skateboard, hvor dere får tips og opplæring av profesjonelle voksne på hvert sitt felt.

Det forteller Knut Høydal, mangeårig styreleder og primus motor for kulturhuset i Ramnes. Han er stolt over fem flotte kursledere, superflinke på det de skal lære bort: Frank Wedde og Sindre Gade Johnsen på musikk, Kaja Rivrud på teater, Lars Jensen på friluftsliv, og Jonas Wedde på skateboard.

– Vi håper dette kan skape glede, engasjement og videre interesse for alle som blir med. Dette er et lavterskel-tilbud, så de som kommer trenger ikke ha med utstyr. Men om dere har, så er det lov å ta med eget utstyr.

Leik og moro for alle

Etter ei stille korona-tid, også for Re-ungdommen, er det godt å kunne samles på Kulturhuset Elverhøy igjen – om enn i mindre grupper og med full fokus på fortsatt korona-restriksjoner:

– Vi har hørt om sårbar ungdom i denne korona-tida, og da er det fint å få til dette – der leik og moro og utfordringer gjelder, for alle! For vi alle er nok litt prega av den siste tida. Spesielt ungdommen?

En alltid like entusiastisk Knut Høydal tar ingen ære for Elverhøy-uka: – Det er jo ekstra flott at det er våre egne ungdommer som organiserer og leder detta her!

Kort om Elverhøy-uka:

Skateboard (maks 10 deltakere):

Dag 1 – Teste balanse og se på grunnleggende ferdigheter + ha det gøy.

Dag 2 – Drille mer på grunnleggende ferdigheter. Prøve enkle triks som Ollie, pop-shove-it, 180.

Dag 3 – Vise hva vi har lært. Filme dette. Kose oss og ha det gøy 😊

Oppmøte utenfor Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Vi øver oss på kart og kompass, opptenning av bål og lager en skje mens vi koser oss ute i naturen.

Dag 2 – Veiledning om stormkjøkken og hengekøye. Avslutter med en fin gåtur.

Dag 3 – Fiske, sløye fisk og tilberede den på bål, og kose oss 😊

Oppmøte utenfor Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Starte med bli-kjent lek, rollebesetning og teater-tips.

Dag 2 – Øve til stykket og jobbe med kostymer.

Dag 3 – Øve til stykke, samt forestilling 😊

Oppmøte i salen på Elverhøy hver dag.

Dag 1 – Bli-kjent lek, organisering, valg av instrument og lett øving

Dag 2 – Øve på instrument, kose oss og lytte til musikk

Dag 3 – Mer øving, eventuell innspilling / fremføring av det vi har lært 😊

Oppmøte i studio på Elverhøy hver dag.

Dag 3 – Vi møtes utenfor Elverhøy klokken 16.30 (etter at aktivitetene er ferdige) hvor dere blir kjørt opp til Langevannet. Der går vi fra parkeringen og inn dit vi skal ha camp. Når vi kommer opp skal vi henge opp hengekøyer, sette opp lavvo, tretopptelt. Etter dette er gjort så blir det middag sammen på bål! På ettermiddagen/kvelden vil vi ha noen aktiviteter, har kan du fiske, bade og padle kano. På kvelden skal vi spise kveldsmat og ha marshmallows og popcorn på bålet. Dagen etter er det frokost før vi pakker ned camp, samt har aktiviteter før avreise 14.00 fra Kulturhuset Elverhøy.

Alt inkludert

Tre dager med aktiviteter, mat, utstyr og transport er inkludert i prisen på 1.000 kroner, og for de som vil være med og overnatte ute blir prisen 1.300 kroner.

– Men dersom økonomi er vanskelig, så ta kontakt med Lars Jensen på epost larsjensen1995@outlook.com så prøver vi å løse dette, sier en ivrig Kulturhus-leder.

Det er også Lars som tar i mot påmeldinger, på samme epostadresse.

