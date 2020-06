Her har det enda ikke kommet opp et nytt skilt for den nye kommunen. Nå har foningane tatt penselen fatt:

Velkommen til Fon!, hilser et hjemmelaga og forseggjort skilt helt nord på Fonsveien. – Når det aldri kom opp noe nytt kommuneskilt her, så satte vel «noen» opp et eget!

Helt nord i den nye kommunen, der kommunegrensa mellom nye Tønsberg og nye Holmestrand snirkler seg att og fram mellom gårdsbruk og hester på beite, har det ifølge lokalkjente aldri kommi opp noe nytt kommuneskilt.

Holmestrand er forlengst på plass, men Tønsberg glimrer fortsatt med sitt fravær, godt og vel et halvår inn i den nye kommunen.

Et supplement

Men, som så ofte her i Re, er ikke løsninga langt unna. Foningane kan som alltid skilte med både pågangsmot og kreativitet:

– Når det aldri kom opp noe nytt kommuneskilt her, så satte vel «noen» opp et eget!

Det forteller en anonym foning til lokalavisa. Vi har snakka med flere lokalkjente som bekrefter at de aldri har sett noe Tønsberg-skilt komme opp her.

Så det er ikke snakk om hærverk eller tjuveri, det er kun snakk om et supplement:

– Vi klarer oss, vi!

Skiltet er svært så forseggjort, hjemmelaga og fint. Og det er plassert helt rekti, under plassen der det manglende kommune-skiltet egentlig skal stå.

Så begge skilta skal få plass, den dagen noen fra den nye storkommunen får somla seg helt opp til nordre Fon.

– Hvis ikke er det ikke så farlig, altså, forsikrer de ReAvisa har prata med. – Vi klarer oss, vi!

Og det er jo også penger å spare på å droppe kommune-skiltet, i en ellers trang kommuneøkonomi.

Re-skiltet er historie

Det gamle Re-skiltet var betraktelig kjappere nede, enn det nye Tønsberg-skiltet kommer opp.

Nå skal det sies at kilder i teknisk etat fortalte at det å demontere Re-skilt rundt om, var en enkel jobb:

Mange forsvant av seg sjøl i tida før kommunesammenslåing.

