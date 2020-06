Leserinnlegg: En sommer fri for «lærerferiedissing»?

Jeg er lærer, så jeg har ferie nesten like lenge som skolebarna har ferie og det er jeg glad for. Og jeg har ikke dårlig samvittighet for det heller, for vi lærere jobber ikke åtte til fire og vi har ikke 37,5 timers arbeidsuke, skriver Revetal ungdomsskole-læreren:

Hvert år er det inntil et visst punkt greit å få høre:

«Jasså, du har ferie allerede du. Ja, du er jo lærer» og «Nei, du skjønner det er ikke så lett å få kabalen til å gå opp for oss vanlige folk. Vi er jo ikke lærere. Vi har ikke så mye ferie som dere!»

Jeg kan smile av det en stund, men så kan jeg begynne å snappe tilbake ganske krasst. I år skjedde det raskere enn vanlig. Jeg hadde mindre overbærenhet og tålmodighet med lærerferie-disserne i år enn jeg har hatt tidligere.

«Hvorfor ble du ikke lærer siden du tenker vi har det så fett?», skjøt jeg tilbake.

«Nei, det hadde jeg aldri orket. Jeg har nok med mine egne unger.»

Jasså, du har det ja, tenkte jeg for meg selv, og gadd ikke si noe mer.

Jeg kunne sikkert ha fortalt om hvordan vi jobber et komprimert arbeidsår, og at det som kalles ferie for det meste er avspasering, og at vi egentlig har akkurat like lang ferie som alle andre, men ikke som alle andre har mulighet til å ta den ut når vi vil.

Jeg kunne også fortalt om at jeg de siste månedene har vært tilgjengelig så å si døgnet rundt for elevene mine, og at jeg egentlig ganske ofte er det ellers også, selv om det ikke er pandemi. Men jeg gadd ikke.

Jeg hadde lyst til å fortelle at jeg de siste ukene har fått inn videoer fra elever i sju klasser i alle mulige sosiale medier og andre innleveringskanaler til vurdering, og at jeg stort sett har brukt tida min på å se på dem og gi tilbakemeldinger og karakterer når jeg ikke har vært på jobb. Men jeg gadd ikke.

Jeg legger meg ikke så mye opp i når andre folk tar ferie, men jeg kan bli litt misunnelig på dem som kan ta ferie når prisene er lave. Jeg må reise i høysesongen, for det er da jeg har fri.

Og det har jeg i grunn ikke råd til, for jeg tjener ikke så fett som lærer.

Men jeg har som alle andre valgt mitt yrke og min jobb. Og jeg klager som regel ikke.

Jeg liker å være tilgjengelig, og selv om jeg synes det er fint at jeg blir kompensert med noen uker med avspasering, skulle jeg gjerne skrevet overtid i stedet, for det hadde passet min økonomi bedre.

Så i sommer kan dere godt la være å komme med sleivspark, for jeg har jobba mer enn noen gang.

Og for dere som ønsker dere mer ferie: Det er alltid behov for gode lærere, så det er bare å kjøre omskolering!

God sommer!

Rikka Marie Rivrud, Revetal. Dette innlegget ble først publisert på Rikka og samboerens blogg (eksterne lenker), og er gjengitt med tillatelse.

