– Det står respekt av måten elevene har møtt dette på!

Re-ungdommen savner å være på skolen og møte venner, og gleder seg til de kan gi hverandre en klem. – Vi skal til og med klemme alle lærerne – kjempehardt.

Også skoleverket med lærere og ledere måtte, som så mange andre, snu seg på hæla da korona-krisa slo over oss.

I disse dager er undervisningen heldigital, også ved Revetal ungdomsskole med sine rundt femti ansatte og 356 elever.

Vask henda og ta vare på hverandre

ReAvisa ble med inn i det digitale klasserommet, litt uti den andre heldigitale skoleuka. Og snakk om «å gjøre det beste ut av det»:

Vi fikk høre en jam, en rap, sangtekster og dikt, og ble vist en flott video som viser hva som gjelder i disse dager:

Vask henda og ta vare på hverandre.

Helt håpløst med skole uten friminutt

Det er ingen tvil om hva elevene i klasse 8C på Revetal ungdomsskole savner mest: Vennene sine. Og til og med lærerne?

Sjøl om det digitale undervisningsopplegget funker greit, mangler det noe. Det skal klemmes noe så veldig når alt er tilbake til normalen. Også lærerne.

– Det er kjedelig å være hjemme. Men greit å ha noe å finne på med skole, mener en elev. En annen mener det er helt håpløst med skole uten friminutt.

Det kan man jo godt forstå.

Kjøpte blomst og satte den på trappa til farmor

Men i disse tider er det viktig at alle tar sin del av ansvaret, sjøl om det betyr kjedelige og ensomme dager. Re-ungdommene forteller at de har blitt bedre på å være sosiale – uten å være sammen.

De sender flere gode meldinger til hverandre, og de fikk i forrige uke ei litt annerledes lekse: Ring en eldre person du ikke kan være samme med akkurat nå.

Da ringte de fleste til en besteforelder eller andre eldre i egen familie, andre ringte en nabo eller en bekjent av familien, – og det var veldig hyggelig, får ReAvisa fortalt fra elevene.

En av elevene kjøpte også en blomst og satte på trappa til farmor.

Noen lærer enda bedre enn til vanlig?

Det blir litt friere undervisning om dagen. Elevene kan legge opp løpet litt etter eget ønske. Målet er at læringsutbyttet skal være det samme som ved vanlig skole.

Noen lærer nok enda bedre enn til vanlig, forteller Revetal ungdomsskole-lærer Rikka Rivrud til ReAvisa:

– For eksempel hadde flere elever gjort ferdig all engelsken for hele uka allerede på mandag. Det er ikke helt vanlig kost.

– Noen liker jo å jobbe sjølstendig, disponere tida si fritt innenfor frister og heller jobbe i bolker – få ferdig det ene, før du starter på det andre – akkurat som elevene kan gjøre mer av nå om dagen.

Undervisning og møter nesten som normalt

Undervisningsopplegget i seg sjøl er også god læring: – Elevene tar det kjapt, og jeg er superimponert over hva de får til!, sier en alltid engasjert ungdomsskolelærer:

– De tar dette så på alvor, står på og er lærevillige – også i en mer utfordrende situasjon for oss alle.

– Jeg skal ikke si at jeg er overraska, for dette er en kjempefin gjeng til vanlig også – men hvem kunne sett for seg en situasjon som dette?

– Det står respekt av måten elevene har møtt dette på!

8. klasselæreren sitter hjemme på Revetal og underviser hver skoledag, og har også javnlige møter med de andre lærerne og skoleledelsen.

– Liker å skrive til vanlig, men enda mer nå

Dagene går kjappere enn noen gang for lærerne, som har mer å styre med enn noen gang før.

De snekrer digitale undervisningsopplegg på løpende bånd. Her går helger og kvelder med til å tilpasse seg en ny og ukjent skolehverdag.

Mange av elevene møter krisa med skriving, sang og musikk.

– Jeg liker å skrive til vanlig, men enda mer nå, forteller Adele Rustan (14). Flere klassekamerater er helt enig:

Det er deilig å få ut frustrasjonen. Over å ikke kunne møte venner og drive med alt det man driver med til vanlig.

8. klassingene gleder seg til å møtes for å lære, spille og synge sammen igjen. Noe sier Re-daktøren at tidenes kulturkveld er i oppseiling på ungdomsskolen, når korona-krisa har lagt seg.

Dette er noe av det som ble framført:

Norge har fått virus i lufta.

Alle må bistå, folka har fordufta.

Vi holder oss i stua vår.

Slik får vi alle gode levekår.

Lars Christian Sollie (13)

Vi kan omtrent ikke gå utenfor døra.

Før folk kommer å maser oss relativt høyt opp i øra.

Hold deg hjemme i din påbudte karantene.

Hvor vanskelig kan det egentlig være å se på netflix, gjøre skoleoppgaver eller trene.

Jeg begynner å bli lei av hele greia.

Det eneste positive er at vi får noe igjen for husleia.

Vi er jo bare hjemme hele uka.

Og i veldig mange nabolag, øker strømforbruka.

Gleder meg til viruset er ferdig og vi ikke blir smittet via hosting, dråper og spytt.

Da kan vi glemme alt, tenke framover og begynne 2020 helt på nytt.

Adele Rustan (14)

Vi er i en vanskelig situasjon.

Ingen fotballbaner.

Ingen konfirmasjon.

Det er råd ingen kan følge.

Selv ikke Erna da hun prøvde å ta i handa til Høie. Voksne og barn sitter hjemme.

Det begynner å bli dritt.

Til og med kjedelig å høre mammas stemme. Alle skolene er stengt.

Det begynner å bli kjedelig, det er f…. meg ingenting jeg ikke har tenkt. Conrad Christoffer Venås (13)

