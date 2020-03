Fylkesmann: Hver enkelt kan bidra til å korte ned krisa

Fylkesmannen har i dag hatt møte med ordførere og kommunedirektører om koronasituasjonen. På møtet understreket fylkesmannen viktigheten av at alle følger myndighetenes råd.

– Vi må forberede oss på at krisa vil vare i lang tid framover. Men la oss gjør alt vi kan for at krisa og konsekvensene av den blir så små som mulig, oppfordrer fylkesmann Per Arne Olsen.

Og det gjør vi hvis alle følger myndighetens råd. – Da blir kampen kortere og dødstallene lavere, og da kan vi raskere vende tilbake til hverdagen.

Berømmer kommunene

Fylkesmannen berømmer kommunene for den innsatsen de gjør for å få innbyggerne til å følge myndighetenes råd og slik hindre smittespredning og redusere ulempene av tiltak som er innført.

– Det er helt avgjørende at samfunnskritiske funksjoner må fortsette. Vi må sikre at kritisk infrastruktur opprettholdes. Lokale regler må ikke stå i veien for dette, understreket Per Arne Olsen til kommuneledelsen.

Fylkesmannen roste kommunene for aktiv og god informasjonsformidling til sine innbyggere. Skal kampen mot koronaen vinnes raskt og effektivt, må folk vite hva de skal gjøre.

– Rett og slett imponert

Kommunene leverer et mangfold av tjenester til innbyggere i alle livets faser, til næringsliv, lag og foreninger.

Alle har behov for informasjon – om hva de skal gjøre når inntekter forsvinner, når skoler og barnehager stenger, når de har behov for å ta en smittetest eller når de må vite om avfallsmottaket er åpent.

– Samtlige kommuner gjør en solid jobb for å informere publikum. Jeg er rett og slett imponert, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

