Mange vil hjelpe – bruk gjerne ReAvisas oppslagstavle

ReAvisa får mange henvendelser fra folk som vil hjelpe eller gi bort ting – som for eksempel en Re-familie som vil gi bort haugevis med bøker til noen som kunne trenge litt lesestoff i denne tida.

Korona-krisa får fram det beste i folk her i Re.

Her utvises det respekt for restriksjoner på idrettsanlegg og lekeplasser. Mange går tur, men bare aleine, to og to, eller familier som bor under samme tak.

– Folk er altså så forståelsesfulle

Vi er heldig her i Re, med skauen rett utafor døra. Aldri før har vel så mange finni så stor trøst i det.

Reinger sitter i karantene med godt humør og finner på litt sprell for å få tida til å gå kjappere. Alt for å verne de mest utsatte mot viruset, spesielt på Re helsehus, der det er innført strenge restriksjoner og besøksforbud.

Bygdefolket støtter opp om lokalt næringsliv så godt de kan, innafor de rammene som er lagt. Det skryter de næringsdrivende av, som står på for å holde oppe så folk kan handle det de trenger.

Når prestene i Re ringer rundt til konfirmantene og deres foreldre, møter de ingen sure miner sjøl om budskapet er at alle konfirmasjoner er utsatt. – Folk er altså så forståelsesfulle, sier soknepresten til ReAvisa.

Gir bort bøker

Og lokalavisa får haugevis med henvendelser fra folk som vil bidra så godt de kan i ei vanskelig tid. Som nå sist på telefon i dag, fra Bergsåsen:

– Vi har så mange bøker, haugevis! Disse ville vi så gjerne gi bort til de som kunne ha glede av litt lesestoff i disse dager, forteller den hyggelige dama på telefon, som ramser opp:

– Flere bøker av Jo Nesbø, Lucinda Riley, Sara Lark, Jojo Moyes, med flere. Her bugner det med bøker, og vi trenger jo ikke lese dem to ganger – de kan kanskje heller komme til glede for andre?

– Helt gratis, selvfølgelig!

Familien på telefon, som ønsker å være anonyme i avisa, kan treffes på telefon 412 55 182.

– Da kan vi avtale på telefon hvordan vi gjør dette. Vi tenkte å bare legge bøkene ut på trappa etter avtale.

– Og de er helt gratis, selvfølgelig!

Oppslagstavle for Re – også i krisetider

