Holder humøret oppe i korona-karantene på Revetal: – I dag får vi bursdagsgaver på trappa!

Re-familien på fire er en av mange i korona-karantene om dagen. Her er det bursdagsselskap på Messenger, og minstemann har allerede haugevis med maur i ræva.

Familien Wik Sogn på Revetal, med pappa Vegard (36), mamma Olianne (32), og barna Carl Theodor (4) og Camilla (7) er ved godt mot, og friske og raske.

Etter en familietur til Tenerife må de holde seg hjemme i karantene fram til 23. mars.

ReAvisa gjør intervjuet over Messenger, som er familiens viktigste dings om dagen.

– Sitter i karantene med glede!

Allerede fra første strofe understreker Olianne:

– Jeg synes det er viktig å få fram at vi er i karantene med glede, dersom det kan bidra til å begrense smitte.

– Det er overhode ikke noe offer for oss å være hjemme, når det kan sørge for at de utsatte i samfunnet vårt ikke blir sjuke av viruset. Det handler om solidaritet, og å gjøre en felles innsats.

Sjøl om det betyr total omveltning av hverdagen. For sjøl om alle føler seg friske og raske, overholder de karantene-reglene til punkt og prikke.

Det betyr bursdag over Messenger, med besteforeldre, tanter og onkler, kusiner og fettere på videochat.

Ingen bursdagsklemmer – men bursdagsgaver blir det!

– I dag får vi gaver på trappa, forteller en ivrig 7-åring, som egentlig skulle feira med en stor bursdagsfest hjemme i Revetal 3, sammen med pappa som også hadde bursdag nylig.

Familie og venner som kommer med gaver våger seg ikke inn, så det blir ingen bursdagsklemmer.

– Vi har familiemedlemmer i risikogruppa, og de har vi ikke møtt siden før vi dro på ferie. Men vi video-ringer rundt omkring til venner og familie. Også har vi vært en tur ute i hagen og på lekeplassen ved huset.

– Men det å ikke kunne møte folk og finne på noe med andre, føles veldig rart og uvant.

Må tilbake i jobb som sjukepleier

Familien reiste til Tenerife i ei helt annen tid, med helt andre råd – sjøl om det ikke er lenge siden. Da var anbefalingene fra myndighetene at personer som hadde vært i risikoområder skulle være i karantene.

– Kanariøyene og Spania var ikke på den lista, så vi fikk klarsignal om å dra på jobb og skole da vi kom hjem. Jeg rakk å være på jobb i tre dager før den nye regelen med tilbakevirkende kraft kom på torsdag, forteller Olianne.

– Så da må vi holde oss hjemme til det har gått to uker fra hjemkomst. Jeg må jo tilbake i jobb siden jeg er sjukepleier og jobber på sjukehus.

– Skolen og barnehagen er fortsatt stengt i ei uke til etter det, så det blir spennende tider i heimen da!

Ræva full av maur allerede

I denne første karantene-helga er det blitt bakt, sykla, grilla, spilt spill, sang og musikk, og det er ikke snakk om en strengt begrensa skjermtid for tida:

– Vi velger våre kamper med omhu om dagen, sier Olianne og ler. 4-åringen har ræva full av maur allerede, men Olianne understreker:

– Ungene har vært overraskende forståelsesfulle for situasjonen, men vi går litt på nåler kan du si!

– Vi er ikke sjuke, og vi er ikke bekymra siden ingen av oss er i risikogruppa. Men vi har folk i nær krets som er det, og er bekymra for at det er mennesker i samfunnet vårt som ikke tar dette på alvor.

Savner skole og vanlige dager

Når alt dette er over – både korona-karantener og -restriksjoner, hva gleder familien på fire i Revetal 3 seg aller mest til?

– Jeg gleder meg aller mest til krisa er over selvfølgelig, og vi kan treffe og kose på familie og venner igjen. Men jeg gleder meg også litt til å kunne bidra der jeg trengs som sjukepleier. Jeg opplever at vi er litt uunnværlige som helsepersonell i disse dager, sier Olianne.

Minstemann Carl Theodor (4) gleder seg mest til å kunne dra til Silje, Martin, Ludvik og Solveig igjen.

Storesøster er også klar på hva hun savner aller mest: – Jeg gleder meg til å dra på skolen igjen, sier Camilla (7).

Vegard er blant de heldige som kan ha hjemmekontor, som prosjektleder ved GK inneklima. Han gleder seg likevel aller mest til:

– Vanlige dager!

