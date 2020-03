Vurderer å stenge alle skoler – Re VGS tar i bruk digital hjemmeundervisning fram til påske

Re VGS var først ute til å stenge skolen, i likhet med samtlige videregående skoler i Vestfold og Telemark. Nå melder riksmediene at alle landets skoler og barnehager kan bli stengt.

Korona-viruset rokker ved dagliglivet i Re. Tirsdag ble de to første bekrefta smitta av korona-viruset i nye Tønsberg kommune. De to er ikke alvorlig sjuke, ble det opplyst av kommuneoverlege Sigmund Skei.

Onsdag 11. mars klokka 15.49 er tallet oppjustert til åtte smitta. Fortsatt ingen alvorlig sjuke, ifølge kommuneoverlegen. På Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke) finner du antall smittede i den nye storkommunen og til enhver tid oppdaterte råd i situasjonen som råder.

Fri fredag, hjemmeundervisning fra og med mandag

Re VGS opplyser til alle elever at skolen stenges for undervisning fra og med i dag torsdag 12. mars. Det bekreftes også Vestfold og Telemark fylkeskommunes nettsider (ekstern lenke):

Fra mandag 16. mars vil alle videregående skoler i fylkeskommunen innstille ordinær undervisning i skolelokalene og i stedet undervise elevene digitalt.

Det er første gang et fylke ruller ut et digitalt undervisningsopplegg i så stort omfang.

Fredag 13. mars brukes til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving. Elevene gis fri fra opplæring denne dagen.

I en melding til foresatte til Re VGS-elever opplyses det at dette i første omgang vil vare i tre uker, fram til påske.

Undervisningsopplegg for 7.000 «brukergrupper»

– Nå handler det om å sørge for at vi opptrer solidarisk og sammen bidrar for at ikke kronisk sjuke, eldre og andre sårbare og utsatte mennesker rammes av korona-viruset, sier kommunikasjonsleder Harald Haave i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

– Dette tiltaket i opplæringssektoren har ett primært mål – å redusere og forsinke virusspredning.

Til sammen er det oppretta 7.000 digitale «klasser», slik at lærere kan undervise hele klasser, grupper av elever, eller flere klasser samtidig.

Målet er at elevene skal få en tilfredsstillende opplæring i en krevende helsesituasjon for hele landet.

Skjerper tiltak over hele linja

Samtidig som de videregående skolene går over til digital undervisning, har fylkeskommunen innført en rekke andre skjerpende tiltak, blant annet:

Innstilling av utenlandsreiser for elever, lærere og ansatte

Utsetting og innstilling av møter, arrangementer

Stenging av kantiner

Innføring av hjemmekontor for mange ansatte

Alle tiltak som iverksettes er i tråd med nasjonale retningslinjer og har som overordnet formål å redusere risikoen for spredning av korona-viruset, og samtidig sørge for at fylkeskommunens samfunnsbevarende rolle ivaretas på best måte, heter det i pressemeldinga.

Stenger alle skoler og barnehager i landet

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) torsdag morgen.

Seinere samme dag melder NRK at alle landets barnehager og skoler kan bli stengt. Statsminister og helseminister avholder ny pressekonferanse klokka 14.00.

Statsministeren understreker at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer: Særlig gjelder gjelder det helsevesenet og andre funksjoner som er samfunnskritiske.

Avlysninger og utsettelser

Allerede 2. mars avlyste og utsatte Re VGS skoleturer, og tidligere denne uka ble det bestemt av årets Katwe-tur for Revetal ungdomsskole-elever blir utsatt til høsten.

Regelen nå er at de fleste arrangement, foredrag, møter, teater, revy og konserter i Re og omegn er avlyst på grunn av korona-smittefaren. Det ene laget og foreninga etter det andre melder så.

Re helsehus har innført restriksjoner. Også Revetal bibliotek innstiller alle arrangement på plakaten inntil videre, i samråd med kommuneoverlegen.

Les mer om korona-virus.