Stenger kommunale bygg: – Trenger at alle tar ansvar nå!

Kommunale bygg som svømmehaller, idrettshaller og forsamlingslokaler stenges i dag torsdag 12. mars, og fram ny beskjed blir gitt.

Korona-viruset rokker ved dagliglivet i Re. Tirsdag ble de to første bekrefta smitta av korona-viruset i nye Tønsberg kommune. De to er ikke alvorlig sjuke, ble det opplyst av kommuneoverlege Sigmund Skei.

Onsdag 11. mars klokka 15.49 er tallet oppjustert til åtte smitta. Fortsatt ingen alvorlig sjuke, ifølge kommuneoverlegen. På Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke) finner du antall smittede i den nye storkommunen og til enhver tid oppdaterte råd i situasjonen som råder.

Har satt kriseledelse

– Vi trenger at alle tar ansvar nå, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) i en pressemelding til ReAvisa torsdag 12. mars.

Tønsberg kommune satt kriseledelse torsdag morgen. Det betyr at kommunen følger situasjonen tett, og fortløpende vurderer hvilke tiltak som skal settes inn for å håndtere situasjonen.

– Kriseledelsen vil sitte hyppig sammen i tiden framover, for å se hvordan vi skal sikre trygg drift av kommunen og tjenestene våre. Vi baserer oss på nasjonale råd og føringer i de vurderingene vi gjør, sier rådmann Egil Johansen.

Kommunen forbereder seg på og planlegger for en oppskalert situasjon.

Følgende restriksjoner kommer etter krise-møtet:

Alle kommunale idrettshaller, gymsaler, svømmehaller og ungdomsklubber stenges

All kroppsøving og svømmeundervisning stanses

Undervisning i mat og helse stanses

Utlån og utleie av skolenes lokaler stanses

Planlagte leirskoleopphold avlyses

Planlagte kurs for lærere og andre ansatte avlyses

Rutiner for håndhygiene for både ansatte og elever skjerpes. Alle skal ha vasket hendene grundig før de går inn i skolebygningen om morgenen

Renhold av kraner og dørhåndtak vil bli vektlagt spesielt

Elever og ansatte som opplever symptomer på forkjølelse, influensa eller luftveisinfeksjoner bes holde seg hjemme fra skolen. Elever oppfordres til ikke å delta i fritidsaktiviteter i grupper

Kulturskolen har avlyst alle sine arrangementer, men en-til-en-undervisning går inntil videre som normalt

Hjemmekontor for ansatte

Alle ansatte i Tønsberg kommune med bærbar PC pålegges å ta den med hjem hver dag.

De medarbeidere som har anledning til å ha hjemmekontor, bør ta det så langt det er praktisk mulig. Dette avklares med nærmeste leder.

Planlagte møter med mer enn ti deltakere avlyses eller gjennomføres digitalt.

Tønsberg kommune oppfordrer alle ansatte til å vurdere alle utenlandsreiser generelt, er ikke disse strengt tatt nødvendig anmodes det om å avlyse.

– Vi anbefaler også alle som driver aktiviteter der større grupper er samla om å vurdere strengt om en kan la være å gjennomføre slike aktiviteter akkurat mens vi er i denne situasjonen.

Ikke ring nødnummer

Kommunen minner om at man ikke må ringe nødnummer dersom man har spørsmål om korona.

Pågangen på nødtelefonene er stor, og Helsedirektoratet oppfordrer publikum om å finne informasjon på helsenorge.no eller ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015.

For å avlaste legevakta, nødnumrene og kommuneoverlegen, jobber Tønsberg kommune nå med å få på plass en et eget telefonnummer for spørsmål og henvendelser om korona.

Kommunen vil komme til tilbake med mer informasjon når telefonnummeret er operativt.

Fire gode tips:

Hvis du er syk, hold deg hjemme

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Les mer om korona-virus.