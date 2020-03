Korona-tiltak på Re helsehus – arrangement avlyses

Nye Tønsberg kommune har bekrefta korona-smitte. Spesielt forsiktige skal vi være på Re helsehus, og i dag ble andakten avlyst, pluss at lag og foreninger dropper sine møter, foredrag, konserter, med mer.

På Re helsehus følges Helsedirektoratets restriksjoner til sjukehjem og heldøgns omsorgsbolig, siden det her er økt risiko for alvorlige sjukdomsforløp ved smitte.

Stor forsiktighet på Re helsehus

God hoste- og håndhygiene reduserer risiko for smitte, og besøkende bes følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende, omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere, andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter.

Som det står på Tønsberg kommunes nettside: «Husk overdrevent god håndhygiene».

Personer som har vært i områder med vedvarende spredning av Covid-19 siste 14 dager eller har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet må IKKE besøke helsehuset, melder Re helsehus på sin Facebook-side.

– I dag ble andakt avlyst, og lag og foreninger utenfra har også avlyst sine avtaler på helsehuset, forteller kulturkoordinator Gro Hansen.

– Vi på Re helsehus er glade for at alle tenker og handler med forsiktighet. Så prøver vi likevel å lage gode dager, i fint vårvær.

Avlyser konsert og barneteater

To personer ble først bekrefta smitta av korona-viruset i Tønsberg. De to er ikke alvorlig sjuke, opplyser kommuneoverlege Sigmund Skei på kommunens Facebook-side.

Onsdag 11. mars klokka 15.49 er tallet oppjustert til åtte smitta i nye Tønsberg kommune. «Kommunen følger situasjonen tett», heter det.

Av arrangement som avlyses i Re, er blant andre Vå-Ra korets jubileumskonsert søndag 22. mars, bekrefter Vibeke Svendsen Mathisen på korets Facebook-side:

– Vi velger å avlyse, og konserten blir utsatt til et seinere tidspunkt. Vi er lei oss for dette, men det er en situasjon vi ikke rår over nå.

Også helgas Peter Pan-forestillinger på Kulturhuset Elverhøy avlyses, etter først å ha annonsert at alt går som planlagt:

– Vi har vært i kontakt med kommunelegen. Han sier: Kjør forestilling, forteller teatersjef Rikka Rivrud tirsdag. Men onsdag er beskjeden en helt annen: – Vi utsetter i samråd med kommuneoverlegen.

«Overdrevent god håndhygiene»

Teatersjefen i Ramnes forteller at Peter Pan-forestillingen heller blir satt opp i forbindelse med Elverhøy-festivalen den første helga i juni, lørdag 6. juni.

Høyjordrevyen på Haugar ser ut til å gå som normalt til helga.

Tidligere skreiv ReAvisa om reisevirksomhet som utsettes eller innstilles, på Re VGS.

Også Revetal ungdomsskole-elever, som skulle besøke tidligere Re kommunes vennskapskommune Katwe i Uganda, utsetter reisa som skulle finni sted nå i mars.

Kveldens kommunestyremøte onsdag 11. mars 2020 går som planlagt, med start klokka 18.00.

Les også: Fem år siden Re helsehus sto ferdig og åpnet dørene.