Legevakta kjører på med en drive-in korona-test

Fra og med mandag blir det testing gjennom bilvinduet i en egen drive-in korona-test på legevakta. For å avlaste fastleger og legevakt, og ikke minst hindre spredning av viruset.

Fra mandag 16. mars kan pasienter med moderate luftveisinfeksjoner kontakte en nyoppretta «luftveis-legevakt» mellom klokka 08.00 og 12.00.

– Det siste vi vil, er at korona-sjuke folk kommer til fastlegene eller inn på legevakta, forteller avdelingsoverlege Bhupinder Jassal til ReAvisa.

– Stor takk til alle involverte!

– Jeg er glad for at vi får denne ordningen på plass så fort. Dette viser at vi klarer å tenke nytt og å tenke sammen, sier Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen.

En offensiv Tønsberg-ordfører hadde innkalt til pressekonferanse sammen med Færder-ordføreren.

Etter at kommunestyret tidligere i uka fikk høre fra kommuneoverlegen at vi er på hæla ved legevakta, er det tatt grep:

Fredag 13. mars møtte ordførerne leger og ledelse ved Tønsberg legevakt, som kunne vise fram smitterom, utstyr og plan for drive-in-testing.

Rommet ble laga med tanke på ebola, og mye av smittevernutstyret er det samme som ble lagra opp i forbindelse med den helse-trusselen den gang.

Kjappere og bedre – og redusert smittefare

Tiltaket skal avlaste fastlegene og drifta ved legevakta ellers, som har stor pågang fra pasienter med moderate luftveisinfeksjoner. Dette tar mye kapasitet og er en indirekte smitterisiko for andre pasienter.

En bonus er at smittevernutstyr kan brukes lenger ved «drive-in-testing». Skulle alle pasienter kommet inn, så måtte utstyret byttes oftere. Mye av dette utstyret kan fort bli mangelvare.

Avdelingsoverlege Bhupinder Jassal forteller at også med tid spart på å skifte, kan komme opp i mot åtti til hundre tester i timen.

I tillegg til testing, har legevakta klart et slags «info-kit» til alle som blir testa, med informasjon hvordan de skal forholde seg til karantene, med mer.

Alle må ha henvisning

Den midlertidige luftveis-legevakta er plassert med egen inngang på baksida av lokalene til legevakta på Kjelle. Tilbudet gjelder for pasienter som henvender seg til fastlegekontorene, og som fastlegen mener bør ha tilsyn av lege.

Det er fastlegene som henviser til «luftveis-legevakta», og pasienter med behov for sjekk må ringe til fastlege for en slik henvisning. Pasientene får avtalt tidspunkt for konsultasjon, og må vente i bilen inntil de blir ringt opp av legevakta.

Tilbudet gjelder IKKE for pasienter med milde luftveisinfeksjoner som kan avklares på telefon, informerer Tønsberg kommune i en pressemelding.

– Det blir tøffe dager framover

De mest komplekse pasientene med alvorlig KOLS og hjertesvikt som får infeksjoner, må undersøkes av fastlege som kjenner pasienten godt.

Også tilstede på pressekonferansen var Ingerd Saasen Backe fra Undrumsdal, inntil nylig leder ved Re helsehus, nå virksomhetsleder for øyeblikkelig hjelp og tjenesteleder ved legevakta.

Hun forteller om stor pågang og lange dager. – Det blir flere tøffe dager framover, jeg tror alle i helsetjenesten tenker sånn, sier hun til ReAvisa.

