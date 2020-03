– Tøffe tider, men vi må ta vare på folka våres også!

Førstelinja i nye Tønsberg ledes av ei Re-dame, som inntil nylig hadde ansvaret for Re helsehus. Sjøl om det blir ekstra travle korona-tider, er det viktig å ta godt vare på helsepersonellet, mener Ingerd Saasen Backe fra Undrumsdal.

Mandag var både lokal- og rikspresse tilstede på Tønsberg legevakt, for å høre om opprettelsen av en drive-in korona-test ved legevakta.

Ingerd Saasen Backe fra Undrumsdal var blant legevakt-personalet som tok i mot pressen.

Lange dager

Hun forteller om travle dager, i går kveld svarte hun på den siste henvendelsen fra kolleger etter klokka 22.00 på kvelden.

Men det blir ikke snakk om å drive et råkjør på helsepersonell framover.

Hvert fall ikke uten litt kos, sånn innimellom.

Det var travle dager også i tida som leder for Re helsehus, og desto viktigere var det å ta vare på arbeidsstokken.

Det var Ingerd viden kjent for, her i Re.

– En fin gjeng som står på alt de kan

– Jeg ga faktisk noen ferie, akkurat som planlagt tidligere, i dag. Men med den visshet at de må komme uthvilt tilbake, for det kommer til å trenges, sier Ingerd til rikspressen.

Til ReAvisa utdyper hun: – Det er en fin gjeng her, og jeg veit at de står på alt de kan. Det er heller snakk om å legge inn litt kos innimellom for å passe på staben litt.

– Som i dag, viser Ingerd til: Bente Lie Roberg, ei annen Re-dame, hadde med kjempegode vårruller som ble servert i lunsjen.

– Det var ordenlig koselig!

– Steller litt ekstra pent med hverandre

Det er avdelingsoverlege Bhupinder Jassal helt enig i. – God stemning, vårrullene var kjempegode!

Det er bare ett eksempel på at både ledelse og kolleger steller litt ekstra pent med hverandre når det koker som verst.

Nå gjelder det å holde på all kompetanse som ikke er i karantene. Bare denne helga er det tre legevakt-ansatte som skulle vært på jobb, som ikke kan komme.

– Det blir flere tøffe dager framover, jeg tror alle i helsetjenesten tenker sånn, sier Ingerd til ReAvisa.

Hele hundre frivillige har registrert seg

Et lyspunkt er at oppfordringen til helse- og omsorgspersonell som kan ha tid til overs om å registrere seg på kommunens nettsider, også gjengitt på ReAvisas Facebook-side, har resultert i gledelig stor pågang:

Hele hundre registrerte seg den første timen, forteller Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen.

