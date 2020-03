Slik møter lokalt næringsliv korona-krisa: Full fart hos noen, og bråstopp hos andre

Korona-krisa rammer lokalt næringsliv. Noen må stenge, andre står på for fullt for å gi folk det de trenger – ingen har normale arbeidsdager nå for tida.

Flere Re-bedrifter har ansatte i karantene, som i seg sjøl gir noen utfordringer. Det er bekrefta flere tilfeller av smittede også her i Re.

Allerede første dagen med strenge restriksjoner, var det hamstring i mange butikker landet over. Også her i Re var det tendenser til hamstring.

– Veldig fint om folk handler bare det de trenger. Vi har tenkt til å ha oppe videre, vi!, sa kjøpmann Martin Gran på Meny Revetal til ReAvisa torsdag.

Levering på døra etter beste evne

Sjøl om trøkket var voldsomt, var butikken nesten som normal med stort sett velfylte hyller. Meny Revetal-gjengen sto på for å gi folk det de trenger.

– Vi er tomme for noe hermetikk, men har det meste, fortalte Martin til ReAvisa.

I nettbutikken er det lang leveringstid, og der møter kundene en oppfordring om å ikke hamstre. Den oppfordringen kommer også fra kjøpmannen på Revetal.

På Spar i Brekkeåsen har de ikke nettbutikk, men hvis du er forhindra fra å komme til butikken så kan det bestilles varer via telefon eller epost, melder butikken på sin Facebook-side. – Så skal vi levere etter beste evne.

Bensinstasjonene: – Alt «normalt» hos oss!

Bensinstasjonene i Re holder åpent som vanlig.

– Vi får varer som normalt og alle er friske, forteller Lene Alfredsen Kjønnerød på Circle K Revetal. – Så alt er «normalt» hos meg, og med endel tiltak for å hindre spredning av virus.

– Tiltak er for eksempel javnlig desinfisering av berøringspunkter og overflater, stengt sittekrok, alle bakevarer er pakka inn, smågodtskjeer og kopper, beger, ketshup, med mer, er flytta bak kassa og deles ut av oss, pluss, pluss, forteller Lene.

Også hos Shell Svinevoll er sittegruppa stengt, det samme er smågodt-bordet. De regner med å holde åpent som normalt, med en del skjerpa rutiner. – Så håper vi dere holder dere friske og raske!

Restaurant-Monica permitterer alle ansatte

Spisestedene i Re har litt forskjellig tilnærming til korona-krisa.

Revetal gamle stasjon velger å holde åpent, men med en del endringer: – Vi legger til rette for en meters avstand mellom gjester, og har fullt fokus på hygiene og renhold på huset.

Det vil en periode ikke bli servert buffet, men det er er fortsatt á la carte og take away.

På andre sida av Bispeveien har Monica Larsen stengt Restauranten og permittert alle ansatte.

– Gitt situasjonen er dette det eneste vi kan gjøre, mener Monica. Hun forteller om mange avlyste selskap, og grunnlaget for å drive er mer eller mindre rivi bort.

– Ikke den starten jeg hadde sett for meg, sier den ferske Restaurant-sjefen.

Også Karins hjemmebakeri stenger kafeen, men det er mulig å bestille bakevarer som normalt.

Herrefrisør på leit etter andre jobber

På Re-torvet holder kafeen i andre etasje oppe som vanlig, men med de samme forholdsregler som på bensinstasjonene:

– Vi tar sikkerhet på alvor, og etterfølger derfor alle krav fra kommunen og myndighetene med hensyn til korona-viruset. Vi holder Kaffetid åpen som vanlig, vi følger godt med og tar i bruk nødvendige tiltak for å begrense spredning av viruset.

Ellers på Re-torvet holder butikkene åpent som normalt, unntatt Chic frisør, Re hårstudio og Revetal damefrisør. Alle frisører må legge ned saksa etter pålegg fra myndighetene.

Herrefrisør Kløw i Revetalgata måtte også stenge dørene til den vanligvis humørfylte sjappa, og han er på leit etter andre strøjobber i ei krevende tid for små og store bedrifter.

Lokalavisa holder også koken

Også ReAvisa prøver å holde koken i disse korona-tider. Vi følger selvfølgelig alle anbefalinger og retningslinjer som gjelder.

Re-daktøren er på farta, men minimerer kontakt face-to-face med folk – hjemmekontor er greia også her i gården.

Nå skal det sies at ReAvisa-redaksjonen aldri har vært særlig god på faste kontortider eller normale arbeidstider. Her står vi på når det trengs.

Vi satser på papirutgivelser og oppdateringer på nett som vanlig, med mye godt lokalt lesestoff på vent.

Men sånn som situasjonen er nå, må vi prioritere nyheter om korona enn så lenge.

Gratis info – og gratis-annonser

Som alltid er alle våre saker åpne og gratis, og vi har også spadd plass til allmennyttige gratis-annonser fra lokale og nasjonale helsemyndigheter.

Det sier seg sjøl at det blir dårlig med kroner i kassa av sånt, også her i gården. Men lokalavisa vil ta sin skjerv av dugnaden!

Ta vare på hverandre – ikke på hverandre. Og klemmene sparer vi til seinere. Vi vil prøve å informere også gjennom tøffe tider – tips på Tips@ReAvisa.no.

ReAvisa holder koken – Tips@ReAvisa.no.