Utsetter alle konfirmasjoner til over sommerferien

Mange flytter dåp og bryllup om dagen, og alle vårens konfirmasjoner utsettes. – Det mest såre er begravelser, som bare må gå sin gang – men med restriksjoner, forteller soknepresten. Det betyr at alle som ønsker det, ikke kan komme i begravelsen.

Ragnhild Chistophersen har vært sokneprest i Ramnes og Undrumsdal i to og et halvt år.

Nå settes også kirka på prøve, i disse korona-tider.

– Folk er altså så forståelsesfulle

– Vi har nå bestemt at vårens konfirmasjoner skal utsettes til over sommerferien. Det gjelder alle fem kirkene i Re, og vi er allerede godt i gang med å informere de det gjelder.

– Folk er altså så forståelsesfulle, og det er ingen sure miner blant noen av de vi ringer og informerer, skryter soknepresten via ReAvisa.

Men hvis noen er helt avhengig av å holde konfirmasjon i mai, kan det gjennomføres en liten seremoni hvis det er helt nødvendig.

– Vanskelig med begravelser

Føringene per nå er tjue i kirka på en gang. Det byr på utfordringer, og særlig sårt er det med begravelser, forteller soknepresten til ReAvisa.

Alle får kanskje ikke plass, andre kan ikke komme på grunn av karantene, og mange har begrensa med reisemuligheter om dagen.

– At ikke alle som ønsker det kan bli med i begravelse, er vanskelig. Veldig vanskelig, forteller soknepresten.

Streaming av gudstjenester

Men i krevende tider, må det tenkes kreativt – også i kirka. Når all organisert aktivitet er innstilt – utenom de seremonier som må gjennomføres – så går også kirka på nett.

– Det er streaming av gudstjenester, og det er allerede planer om direktesendt påskegudstjeneste på NRK.

– Det tenkes og jobbes alternativt også på vår kant i disse krisetider, forteller soknepresten.

Unntak i unormale tider

Arbeidsdagen til Re-prestene nå om dagen går mye på det praktiske. Mange vil forståelig nok flytte både bryllup og dåp. – Og det er ikke gjort i en fei. Mye av det vi driver med krever lang planlegging, bryllup for eksempel.

Kirka prøver å bidra med sitt for at flytting av datoer skal gå så enkelt for seg som mulig, og strekker seg så langt de klarer for å få til alternative løsninger.

Kravet om at alle fadderne må bli med på dåp, for eksempel, kan bli satt til side nå.

Skal være en fest

Prestene i Re følger også opp folk i bygda, særlig de mest sårbare blant oss: – Vi prøver å ta en prat på telefonen med folk vi veit at er en del aleine og kanskje kjenner litt ekstra på spenninga oppi dette.

– Dette er så heftige tider for oss alle sammen, at alle skjønner hvorfor vi må gjøre det vi gjør, heldigvis, sier soknepresten til ReAvisa.

– Og når det gjelder konfirmasjon skal jo være en fest, så da venter vi til andre og bedre tider.

