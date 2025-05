– Minner om en forlatt bakgård, ikke en kirkegård

– Jeg syns det er respektløst, rett og slett, sier Frode Riis. Han frykter at det blir like dårlig klipp på kirkegårdene i år som tidligere år – noe ReAvisa får bekrefta etter en ringerunde.

Det er mange som ringer ReAvisa og er irritert på mangt og mye når det gjelder tingenes tilstand i Tønsberg kommune. Her kommer ett eksempel, der det tordner i telefonen – på en ellers fin vårdag:

– Jeg syns det er respektløst, rett og slett. Det va’kke sånn i Re kommune. Og de kan ikke drive og skylde på dissa pengene – som dessuten det skulle bli så mye mer av i Tønsberg. Dette går på noe mye mer enn økonomi.

– En forlatt bakgård, ikke en kirkegård

Det er Frode Riis, Ramnes-bonde og engasjert reing, som har prøvd å kontakte kommunen i sakens anledning. Svarene han får der, er han ikke fornøyd med. – Det ser ut som en forlatt bakgård, ikke en kirkegård. Sånn kan vi ikke ha det!

Men sånn var det, gjennom fjoråret også, mener Frode – og han frykter allerede nå at det blir likedan i år. Da ble det så ille til slutt at han ikke orka å irritere seg mer over det, så han tøffa bort på sittagressklipperen sin:

– Det gjorde jeg to ganger i fjor, av egen fri vilje – det er for gæli at det skal gro helt igjen, sier han om grasset rundt det hvite stakittgjerdet som for ikke så lenge siden ble pussa opp på dugnad.

– Har med rein skjær folkeskikk å gjørra

– Snart ser alt like ille ut igjen, hvis ikke kommunen klarer å ta litt vare på tinga sine, tordner bonden med mange jern i ilden. Han er en av flere naboer til Ramnes kirke og viser til at alle prøver å gjøre det fint rundt kirka.

Nå er ser det ikke ut til å ha blitt klipt i det hele tatt, så langt i år. – Vi er mange som reagerer, og jeg hører det samme om kirkene ellers i Re, også. Det va’kke sånn i Re kommune.

– De som var før oss og ligger der fortjener bedre, dette har med rein skjær folkeskikk å gjørra.

Fnyser av svarene han får fra kommunen

Frode forteller om sin ventetid i telefonkø til Tønsberg kommune, med Bjørn Eidsvågs tekststrofe på repeat med «alla under» på linja, – ja, det er et under hvis Tønsberg kommune skulle få gjort no’, tordner han.

– Det er hele tida diskusjoner om hva vi skal spare inn på, økonomien i Tønsberg kommune er jo helt på trynet. Men ærlig talt – kløppe grass på en kjerkegård må de ha penger te’.

Da det til slutt var svar å få, var det at grassklippinga ikke var i gang enda – det var satt en dato. – Du kløpper ikke etter dato, men etter når det trengs, fnyser Frode.

Litt usikkerhet rundt hvem som skal klippe hva

ReAvisa får kjapt svar på vakttelefonen hos Tønsberg kommune, men det tar litt tid å bli satt rundt til rette vedkommende. Blant de vi blir satt over til er det litt usikkerhet rundt hvem som skal klippe hva:

Innafor og utafor gjerdet, om det er kommunal- eller fylkesvei, og de som kan dette helt sikkert er visst ikke på jobb i dag, så et helt sikkert svar må vente.

Men Bent Hansen, avdelingsleder for gravplasser i Tønsberg kommune, han har full oversikt over det de råder over – det er kirkegården.

Re må vente, starter i mer kystnære strøk

Avdelingslederen avkrefter at det settes en dato for klipping av grass rundt omkring, men at det tas når det trengs. Likevel, det blir lenger og lenger mellom hver gang det klippes.

Ett argument for å vente med å klippe grass er hensynet til insekter og natur, at vårblomstrene skal få lov å spire og gro og avblomstre før de blir fjerna. Ett argument for å ikke vente så lenge, er at det blir mer jobb jo mer det gror til.

Men her oppi Re er det kaldere og mer vinter enn i den mer kystnære delen av kommunen, så her må første klipp for året vente, får ReAvisa opplyst i sin runddans på telefon til kommunen.

– Kvaliteten er nedadgående på et vis

Det er så vidt i gang på andre kanter av kommunen, og det blir storstilt klipping rundt om i hele Tønsberg kommune – også her i Re – i uka opp mot 17. mai. Men gjennom året vil det bli mindre klipping enn før:

– Vi har mindre mannskap, så folk kan nok oppleve at kvaliteten er nedadgående på et vis – hvert fall hvis du sammenlikner med for eksempel 2020-nivå, sier avdelingslederen.

Han viser til kutt i hele sektoren. – Det blir mindre og mindre mennesker, men vi jobber nå for å prøve å holde klipping på samme nivå som i fjor, hvert fall.

– Det beste man kan, innafor gjeldende rammer

Det imponerer ikke Frode Riis: – Det handler ikke om penger, det handler om at det skal være respektabelt på en av våre eldste og flotteste steinkjerker i landet.

– Det bør være helt unødvendig å poengtere, detta burde alle og enhver skjønne, mener Frode Riis som møter ReAvisa på grassklipperen hjemme på nabotomta.

Avdelingslederen for gravplasser i Tønsberg kommune skjønner godt at folk reagerer, men sier det blir gjort det beste man kan innafor gjeldende rammer.

