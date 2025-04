Svarer om sentralisering: – Nå må vi se framover

Senterpartiet frykter sentralisering og mener flere deler av den politiske plattformen som lå til grunn for kommunesammenslåing står til stryk. Høyre mener noen lovnader må ryke, gitt den trange økonomiske situasjonen i Tønsberg – som ville vært enda trangere i Re kommune.

– Vi i Høyre reagerer på utspillet fra Karoline Lie i Senterpartiet, som gir et veldig lite bilde av det store bildet, sier Jill Eirin Undem som møter lokalavisa sammen med partifelle Tove Øygarden (begge Høyre).

Høyre vil svare opp Senterpartiets rødpenn på den politiske plattformen som lå til grunn for sammenslåingen av Re og Tønsberg for fem år siden: Mye av det som ble lova står nå til stryk, mener Karoline Lie (SP) i denne videoen.

Makter ikke å innfri alle løfter nå

Høyre-duoen mener det kommer av trange økonomiske rammer, gitt av ei AP-regjering som Senterpartiet sjøl var en del av inntil nylig. Innsparingsbehovet er på nærmere 300 millioner kroner, og det må spares mer og kjappere enn først forespeila.

Skattesvikt på toppen av dette gjør situasjonen enda mer krevende, noe som gjør at noen lovnader må ryke: Høyre-duoen viser til at de heller ikke klarer å oppfylle alt de gikk til valg på i partiprogrammet denne perioden.

Dermed vil også noe av det som står i den politiske plattformen for sammenslåinga ryke, bekrefter Høyre-duoen:

Bruker av sparepengene – nå som da

– Ting endrer seg, rammene endrer seg, samfunnet endrer seg. Vi avvikler ikke noe, vi utvikler noe, mener Tove Øygarden (H): – Vi skroter ikke plattformen, ikke tar hensyn til den, eller glemmer den – men vi har ikke de midlene som vi drømte om da vi satt og skulle rigge den nye kommunen.

Jill Eirin viser til siste lokalvalg, der høyresida fikk flertall og med det makta i nye Tønsberg kommune: – Jeg har tillit til at innbyggerne har gjort et valg de kan stå for. Vi har fått et mandat til å bruke ressursene på best mulig måte.

Den politiske posisjonen, bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre, må hanskes med et underskudd fra 2024. Den nye kommunen, som den gamle Re kommune, må ta av sparepengene – bruk av fond.

Mer krevende økonomisk enn noen gang

– Gamle Re kommune ble nok ofte framstilt bedre stilt enn den var, det var stor gjeldsgrad og kommuneøkonomien var særs krevende. Det kunne ikke fortsette, og det var nok mye av grunnlaget for å bli en del av Tønsberg, sier Jill Eirin Undem (H).

– Det var ikke liv laga for Re kommune, mener hun, og med det sagt så mener hun også at nå er det på tide å se framover og stå samla i møte med de nye økonomiske utfordringene:

– Jeg har vært i lokalpolitikken i tjue år og det har aldri vært romslig med penger. Men så ille som det er nå, det har vi aldri opplevd før.

Mer enig enn uenig – sånn egentlig?

Tove Øygarden (H), som også var med i lokalt styre og stell i Re-tida, sier seg enig i flere av punktene som Karoline Lie (SP) tar opp: Flytting av politiske møter fra Re til by’n, for eksempel. – Det ser jeg ikke helt gevinsten i.

– Jeg sitter ikke her og sier at jeg aldri er frustrert, jeg har vært frustrert mange ganger, jeg, og latt min vrede gå utover Høyre-gruppa mi, sier Tove Øygarden (H):

– Men så ser jeg jo at ikke alt er mulig, da. Selvfølgelig er jeg fortvila noen ganger, for at jeg ikke kan stå opp for «mine velgere fra Re», som jeg kaller det.

