Fem år etter – hva står seg og hva står til stryk?

Veldig mye strider mot mål, forventninger og lovnader som ble gitt, peker Karoline Lie (SP) på. Hun har tatt en runde med rødpennen på den politiske plattformen som lå til grunn for sammenslåinga mellom Re og Tønsberg for fem år siden. Se det i videoen i denne saken, og les mer i den siste papiravisa.

– Det er på tide å stoppe opp og tenke gjennom: Hva er det vi egentlig driver med?, mener Karoline Lie (Senterpartiet). Den politiske plattformen ryker, bit for bit, for Re sin del, mener hun.

Stykkevis og delt har Karoline ropt varsko, flere ganger, mot sentralisering og flytting av møter, kontorer og arbeidsplasser fra Re.

Her går hun gjennom hele dokumentet som lå til grunn for sammenslåinga for fem år siden:

