Knapt flertall for å ikke bygge nytt ungdomshus likevel

– Re hadde aldri råd til å bygge ungdomshus, sier Jill Eirin Undem (H) i kveldens formannskapsmøte, og nå har ikke Tønsberg råd, mener hun. – Det var plassering, og ikke penger, som utsatte bygging, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP).

Høyre og flertallet vil ikke bygge ungdomshus på Revetal, likevel. Enda det er vedtatt bygd, planene for bygget er klare, og pengene som skal finansiere bygginga ligger inne i økonomiplanen.

Det foreslåtte innsparingsforslaget fra kommunedirektøren gjør at det ikke kan bygges likevel, mener Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Bedre med noe, enn ingenting

Kort fortalt: Høyre, FrP, Venstre og KrF mener de snur seg rundt og skaffer ungdommen et alternativ til det ungdomshuset som er vedtatt bygd, men likevel ikke bør bygges – siden kommunen skal spare enda flere hundre millioner kroner framover.

De vil bruke eksisterende bygg, og forslaget nevner deler av kommunehuset eller Revetal ungdomsskole. De viser også til at det er solgt et hus fra kommunen til frivillig bruk på Revetal, og mener dette er et flott hus også for ungdom.

Og de viser til ungdomslokaler rundt om i resten av Re. Forslagstilleren fra Høyre, Jill Eirin Undem, sier i sitt innlegg at Elverhøy ligger på Revetal.

Ender med ingenting for ungdommen

Arbeiderpartiet og mindretallet i kveldens formannskapsmøte mener dette bare er enda en runde, der det nok en gang ender med at det ikke blir noe ungdomshus på Revetal.

Trude Viola Nordli (AP) og Eivind Yrjan Stamnes (AP) viser til at det med Høyre i spissen er blitt trenert og foreslått alt mulig rart, bare for å stikke kjepper i hjula?

Begge parter, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen for hver sin fløy, mener de vil gjøre det beste for ungdommen – men de er rykende uenig i det.

Ikke penga det sto på, men plasseringa

Jill Eirin Undem (H) sier at Re kommune ikke hadde råd til å bygge ungdomshus, så det er ikke så rart at Tønsberg heller ikke har råd.

– Det var ikke penga det sto på, det var plasseringa, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP). Ungdomshuset er vedtatt bygd to ganger, men det kom innsigelser på plasseringa første gang.

Begge gangene har finansieringa vært lagt inn i økonomiplanen, og er det fortsatt i dag. Vil du lese deg opp på den lange historien om nytt ungdomshus, kan du lese om det i disse sakene.

Reinger bør stemme sammen, uavhengig av parti

Eivind Yrjan Stamnes (AP) viser til dagens oppslag i ReAvisa og tilhørende kommentarfelt på ReAvisa sin Facebook-side. Han viser til det han mener er to kloke reinger, begge med en annen partitilhørighet enn han sjøl:

Thorvald Hillestad (SP) mener det er mangel på respekt for ungdommen å ikke fullføre det som er starta på. Øyvind Jonassen, kommunestyrerepresentant for Høyre til og med forrige periode, støtter Thorvald. Han viser til at bygging ble vedtatt, men så måtte plassering endres.

«Ungdomshuset ligger inne i økonomiplanen allerede. Her burde Re sine lokale representanter stemme for prosjektet, uavhengig av parti», råder Øyvind Jonassen.

Stopper bygging med en stemmes overvekt

– Vi i Arbeiderpartiet er svært skeptiske til nok en omkamp. Vi frykter det er ikke bare å utsette, men å skrinlegge. Men jeg kan telle, så jeg veit åssen det går her i dag, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP) i kveldens formannskapsmøte.

Så stemmer flertallet på seks formannskapsrepresentanter, ved Høyre, FrP, Venstre og KrF, for sitt eget forslag, og mindretallet ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemmer mot. Det betyr å stoppe bygging av ungdomshus, med en stemmes overvekt.

– Jeg håper på et annet utfall i kommunestyret, sier Eivind. Der blir siste ord sagt i siste møte før sommeren onsdag 12. juni 2024.

– Det er bare å bla seg tilbake i gamle ReAvisa-saker

– Dette er det samme vi har diskutert gang på gang, i forrige periode ble det foreslått ungdomsklubb i kjellere og alt mulig rart – til og med på treningsenter, sier Eivind Yrjan Stamnes (AP).

– Dette er det samme gamle, med Høyre i spissen blir det omkamp etter omkamp, sier Arbeiderparti-representanten som kjempa innbitt mot flertallet i formannskapet.

– Det er alltid Høyre som stikker kjepper i hjula for dette, det er bare å bla seg tilbake i ReAvisa og se, sier Trude Viola Nordli (AP).

– Vi skal ikke la oss styre av private gaver

Trude Viola Nordli (AP) minner om gaven på opptil 10 millioner kroner fra Gjelsten holding, øremerka nytt ungdomshus på Revetal. Høyre får støtte fra Venstre, der Trygve Børsting (V) mener at private gaver, det er jo hyggelig, det.

– Men vi skal ikke la oss styre av gaver som kommer fra private, sier han i sitt innlegg. KrF er også en del av flertallet, der Stine Næss Askjer (KrF) mener at det å ikke bygge ungdomshus vil være bra for både klima og ungdommen. Det er bedre å bruke noe som allerede er bygd.

Ungdomshuset skulle bli bygd på asfaltbanen ved Kåpeveien – helt til i kveld. Det ble vedtatt for tre år siden. Det er ferdig tegna, ReAvisa skreiv mer om huset i denne saken fra på tampen av fjoråret.

– Vi veit veldig godt hva ungdommen ønsker seg

Karoline Lie (SP) varsla allerede før møtet at hun vil stemme mot Høyre sitt fellesforslag. Hun har vært leder av Barne- og ungdomsrådet i Re, og hun har vært med og plukka søppel på Langøya, – som kanskje er en del av grunnen for at vi får disse pengene av Gjelsten.

Vi veit veldig godt hva ungdommen ønsker seg, mener Karoline, som sjøl ble spurt da hun var ungdom, nye ungdomskull er blitt spurt, de svarer det samme, og midler ligger på bordet.

– Ungdommen ønsker seg ikke det Høyre og flertallet foreslår, sier Karoline Lie (SP) som stemmer sammen med mindretallet – for bygging av ungdomshuset slik det er vedtatt.

AP-veteran spår et lite opprør i Re

Per Martin Aamodt (AP) oppsummerer: – Jeg kan aldri huske at vi har hatt penger, vi har bestandig hatt dårlig råd, det har alltid vært spinking og sparing – og jeg har vært med i lokalpolitikken i Tønsberg siden 1995.

Han spår et lite opprør i Re, hvis det ikke blir noe av ungdomshuset denne gangen, heller: – Det som skulle bygges nå, det er et fantastisk flott ungdomshus, akkurat som ungdommen og innbyggerne i Re ønsker seg.

Dette vil skape sterke reaksjoner i bygda, mener Per Martin Aamodt (AP). – Likevel – nok en gang kommer omkampen, sukker Trude Viola Nordli (AP) oppgitt.

Siste ord skal som sagt sies i kommunestyremøtet onsdag 12. juni 2024.

