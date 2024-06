Leserinnlegg: Lys i tunnelen

Tønsberg er (igjen) ute å kjøre økonomisk. Og kommunedirektøren har kastet ut en rekke prøveballonger for å gi politikerne mulighet til å velge mellom elendigheter, skriver Heming Olaussen i dette leserinnlegget.

Valgene står mellom å legge ned skoler, droppe den lovte ungdomsklubben på Revetal, droppe ny svømmehall som skulle sikre både svømmeundervisning, svømmesporten og vanlige publikummere adgang til et nytt og moderne anlegg.

Eksemplene kan forfleres, og våre folkevalgte går en tung tid i møte fram mot høstens budsjettbehandling. Har kan det bli både fakkeltog og underskriftskampanjer, og alle fagre valgløfter som er under ett år gamle må kastes på skraphaugen.

Eller kanskje ikke?

La oss gå noen få år tilbake i tid. Til Re kommune. I mange år hadde SV argumentert for behovet for en rimelig og rettferdig eiendomsskatt for å finansiere den kommunale velferden. Dette løsnet da kommunen måtte ha en ny ungdomsskole, men ikke så at man hadde råd.

Men ny ungdomsskole (med idrettshall) var så påkrevet at både AP og SP snudde, eiendomsskatten ble innført, og bygdas nye stolthet – nye Revetal ungdomsskole – så dagens lys. Med idrettshall og flotte uteområder.

Det er også her en ny ungdomsklubb er planlagt i det vide og brede, og der tomta står klar til å få sine spadetak. Etter et år med protester budsjetterte også Høyre med eiendomsskatten i sine budsjetter. De så at alternativet var uakseptable kutt i velferden til sjuke og gamle, barn og unge.

Tønsberg svømmehall er fullstendig nedslitt, stenges ofte og er lite egna til de behov kommunen enten er lovpålagt, eller har et sterkt ønske om å dekke på en fullverdig måte. Hvert år går det millioner i et vedlikeholdssluk.

Vi trenger nærskoler. Som er et senter i bygda, som utløser dugnadsånd og samhold, og som faktisk leverer på resultater. Må vi skrote alle sånne behov? Må vi bygge ned velferden for å unngå å havne på statsforvalterens svarteliste? (Robek)

Neida. En rimelig og rettferdig eiendomsskatt vil nok en gang kunne komme politikerne til unnsetning. Den vi hadde i Re var beskjeden, og ikke helt rettferdig (Ikke bånnfradrag). Da betalte en vanlig pensjonistfamilie ca. 2.500 kr. pr. år – eller 200 kr. pr. mnd. Du behøver ikke å avlyse mange sydenturer for det beløpet.

I de budsjettforslag jeg har vært med på å fremme har det vært snakk om bånnfradrag på rundt 6 millioner. Altså at du ikke betaler en rød øre om eiendommen din er verdt under 6 mill. Leieboere betaler ingenting. Til gjengjeld må du betale mer jo flottere du bor.

Det virker nokså rimelig – de med de bredeste skuldrene må bære tyngste børa. Et godt skatteprinsipp.

Med en slik rimelig og rettferdig eiendomsskatt vil Tønsberg unngå skolenedleggelser. Vi kan bygge den lovte ungdomsklubben. Og du skal se vi kan få ny svømmehall også!

Det gjelder bare at høyresida i lokalpolitikken lar være å ri kjepphester, og setter befolkningas (spesielt barn og unges) behov først.

Hvis ikke bør de bare stå fram og si det som det er; Vi vil ikke – av ideologiske grunner – prioritere barn og unge i vår kommune. De unge får bære de største konsekvensene av dårlig kommuneøkonomi, ikke de voksne eierne av store eiendommer i 10-, 20,- og 50,- millioners klassen.

For det er dem vi vil ta hensyn til. Ikke barn og unge. Det vil være klar tale, som alle vil forstå.

Men, som kjent, det er ingen skam å snu. Det har skjedd før.

Heming Olaussen, Re.

