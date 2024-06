Thorvalds siste kampsak: – Jeg syns detta har med mangel på respekt for ungdommen å gjørra

Høyre, FrP, Venstre og KrF mener det heller kan brukes eksisterende bygg, framfor å bygge et ungdomshus på Revetal. Re-høvdingen Thorvald Hillestad reagerer sterkt på forslaget.

Forslaget som fremmes i formannskapsmøtet i kveld mandag 3. juni 2024 lyder som følger, og bak står Høyre, Venstre, FrP og KrF – som med en stemmes overvekt har flertall i Formannskapet i Tønsberg kommune:

«Grunnet kommunens økonomiske situasjon bes kommunedirektøren utrede behov og muligheter for lokaler for ungdomsklubb på Revetal som kan la seg realisere.»

Re-ungdommen skal spørres – nok en gang

Videre: «Dette kan være å benytte eksisterende bygg på Revetal ungdomsskole eller kommunehuset på Revetal. Kommunedirektøren bes om å innhente innspill fra ungdom som potensielle brukere».

Det blir ikke første gangen ungdommen involveres i enda et nytt ungdomshus-prosjekt. Den gamle ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned i 2011, og siden har ungdomskull etter ungdomskull fått si sin mening.

Lokalavisa har vært flue på veggen og referert ett klart svar, ungdomskull etter ungdomskull: Et eget hus for ungdom, med lav terskel for å komme og bare være et sted, sammen.

Ordfører-Frank: – Ser etter muligheter

Et nytt ungdomshus på Revetal har fått penger kasta etter seg fra eksterne støttespillere og det har vært snakk om gode muligheter for støtte fra stiftelser og spillemidler. Så har det blitt vedtatt bygging, gang på gang. Uten at det har blitt bygd.

Der står saken også nå. Bygging av nytt ungdomshus på Revetal er vedtatt. Men et forslag fra kommunedirektøren om å likevel droppe det – igjen – kom nå på vårparten.

Det er dette forslaget fra administrasjonen som den politiske posisjonen i Tønsberg kommune nå tar utgangspunkt i, forteller ordfører Frank Pedersen (H).

Skaper sterke reaksjoner i bygda

– Enda en runde på dette kan høres ut som enda et nederlag for de som venter på et ungdomshus?

– Forslaget tar utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling om å utsette eller ikke bygge ungdomshus. Da bruker vi muligheten til å utrede alternativer, da vi ønsker å etablere et møtested for ungdom, sier ordfører-Frank til ReAvisa.

Forslaget fra kommunedirektøren skapte sterke reaksjoner da ReAvisa skreiv om det. Det er opp til våre folkevalgte å bestemme. Det bygger opp til debatt i kveldens formannskapsmøte.

– Viktig – og riktig – å bygge

Arbeiderpartiet har ikke tenkt å gi seg i den tilsynelatende evige kampen for et hus til ungdommen i Re. Trude Viola Nordli (AP) vil ikke si så mye før møtet, men bekrefter at forslaget med Høyre i spissen er stikk i strid med det Arbeiderpartiet ønsker.

– Alle som har lest programmet vårt som vi gikk til valg på i fjor høst, veit at vi skal ha ungdomshus på Revetal. Det står svart på hvitt. Og det er det mange gode grunner til.

– For dette vil få konsekvenser ut over kroner og øre. Dette er viktig, det har det vært viktig lenge, og det er fortsatt viktig – og riktig, sier Trude til ReAvisa.

Timeglasset er i ferd med å renne ut

Få kjenner den lange ungdomshus-historien her i Re som gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad (SP). Til ReAvisa har han tidligere bekrefta at dette er hans siste store kampsak for Re og Revetal. Han reagerer sterkt på forslaget som nå legges på bordet:

– Jøje meg. Ja, da har de god råd, hvis de har råd til å la være å bygge dette ungdomshuset på Revetal, er hans første reaksjon da han får det referert.

Thorvald viser til avtalen med Bjørn Rune Gjelsten, som fortsatt gjelder – hvis huset bygges nå. Timeglasset er i ferd med å renne ut, antar han.

Bryter med premisset for million-gave

Gjelsten ville gi en sjenerøs gave til ungdommen i Re, da Langøya gikk over fra Re og Tønsberg til Holmestrand. Gaven lyder på en tredjedel av kostnaden til nytt ungdomshus på Revetal, eller inntil 10 millioner kroner.

– Høyre, FrP, Venstre og KrF har usedvanlig god råd som kan takke nei til en så usedvanlig godt tilbud, mener Thorvald i prat med ReAvisa. Pengegaven står ved lag, hvert fall enn så lenge.

Gaven følger med et nytt bygg, ikke ved å ta i bruk et eksisterende bygg, og kanskje heller ikke hvis vi skyver på det å bygge et nytt bygg.

– Vi veit godt hva ungdommen ønsker seg

– Vi får ikke gaven hvis vi bruker eksisterende bygg. Og det er langt ifra sikkert at vi får disse pengene hvis vi skyver på det enda mer. Hva som skjer da, det veit vi ikke. Men jeg synes vel at det kanskje da spøker for disse pengene hvis det blir enda mere styr nå.

Thorvald viser også til hva ungdommene i Re ønsker sjøl, det svaret blir nok det samme nå som tidligere ungdomskull. Han mener det ikke trengs en ny runde på dette. – De ønsker seg et ungdomshus på Revetal. Punktum.

– Og de vil ikke at det skal være på ungdomsskolen, der de er hver dag. De har, etter det jeg kan huske, vært klare på at det skal være en annen arena enn på skolen.

Det er flertall for forslaget, hvis ingen snur

Thorvald sitter ikke i formannskapet eller i kommunestyret, der er han 1. vara. Men han sitter i dagens Utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune. Der var det vedtatte ungdomshuset på Revetal oppe til behandling seinest forrige uke.

– Nytt ungdomshus på Revetal er vedtatt, og vedtatt igjen – med ei tomt som nå er klarert og i orden. Jeg synes det ville være veldig dumt, for å si det forsiktig, å spolere dette nå som alt er klart.

– Men disse partiene som foreslår dette, har jo flertall. Da er det kjørt. Men det er jo lov å håpe at noen snur. Håper virkelig det.

Mangel på respekt for ungdommen

– Jeg vil jo tru at politikernes omdømme i ungdommens øyne, den er ikke akkurat i stigende kurs med sånn oppførsel. Det er ungdommene dette går utover, sier en oppgitt gammel-ordfører i gamle Re kommune.

– Jeg syns detta har med mangel på respekt for ungdommen å gjørra, er hans attest i prat med ReAvisa.

– Det er synd at ungdommen skal trekke det korteste strået, mener Thorvald.

Senterpartiet har ikke råd til å la være

Karoline Lie (SP), gruppeleder og medlem av formannskapet, bekrefter at Senterpartiet ikke støtter forslaget fra Høyre og resten av posisjonen. Hun skjønner at det kan bli tøffe tak framover, med varslede innsparinger og forslagene fra administrasjonen.

– Ungdomshuset på Revetal er er tiltak som vi i Senterpartiet ikke ser at vi som kommune har råd til å utsette eller droppe helt.

– Det handler om framtida vår: Barn og unge, sier Karoline til ReAvisa.

Kommunestyret har siste ord i saken

Formannskapsmøte starter som det tredje møtet i ei møterekke der første møte starter klokka 16.00 i dag, mandag 3. juni 2024. Møtet kan følges fra sidelinja på rådhuset i Tønsberg eller på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Siste ord har kommunestyret i det siste møtet før sommeren, det avholdes onsdag 12. juni 2024.

