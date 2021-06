Gjelsten står fortsatt parat med million-gaven til Re – så sant millionene brukes til det de er gitt til

Høyre mener millionene må smøres utover hele den nye storkommunen, ikke bare komme ungdommer i Re til gode – med et nytt ungdomshus. Men det var jo hele greia med gaven?

Lise Mandal (H) tok i denne ukas formannskapsmøte til orde for at milliongaven fra Gjelsten til Re burde smøres utover hele nye Tønsberg kommune:

– Så hadde det vært fint da, om denne gaven kunne blitt brukt til å skape gode tilbud over hele kommunen. Og ikke bare for ungdommer i gamle Re, talte Høyre-politikeren.

Ingen gave – inget ungdomshus

Ole Martin Aamodt (AP) poengterer at hele greia med gaven er at det skulle komme ungdom i Re til gode – gjennom nettopp et ungdomshus på Revetal.

Og hvis ikke vi forholder oss til formålet, kan hele gaven på ti millioner kroner forsvinne.

Uten gaven fra Gjelsten, hadde det neppe blitt satt i gang noen ungdomshus-sak i gamle Re kommune.

Der var siste vedtak i saken at ungdomshus skal bygges, men til en rimeligere penge enn første forslag.

Gaven står ved lag

Dette med ungdomshus i Re er noe alle burde være godt kjent med, understreker Per Martin Aamodt (Ap) i debatten i formannskapet.

Ungdomshus-planene på Revetal ble gjort godt kjent i sammenslåingsprosessen, også i møter i Fellesnemnda for Re og Tønsberg.

Etter nye spørsmål om Gjelsten-gaven i formannskapet, ble det fra administrasjonens side nok en gang bekrefta at gaven står ved lag.

Hvis den brukes til det den er gitt til, vel og merke.

Øremerka et hus for ungdom på Revetal

– Denne gaven er øremerka et ungdomshus på Revetal – punktum. Det er ingen åpning for å kunne få denne gaven og bruke den på noe annet, referer kommunalsjef Unni Bu fra dealen med Gjelsten.

Også i formannskapsmøtet ble det et klart flertall for et nytt ungdomshus på Revetal, nok en gang mot Høyres stemmer – akkurat som i utvalgsmøtet for kultur, idrett og folkehelse tidligere denne måneden.

Kommunestyret i Tønsberg har siste ord onsdag 16. juni 2021. ReAvisa følger selvfølgelig møtet.

