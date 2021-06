Gratis familieforestilling: – Spennende skogseventyr!

I Sagabyen Tønsbergs jubileumshelg kan du bli med inn i den fortryllende skogen.

Fabula Silvestri blir en magisk familieforestilling på Slottsfjellet – gratis for alle, forteller Kine Granholt Lundervold i Tønsberg kommune:

– Bli med inn i den fortrollede skogen! Vi inviterer små og store til en magisk og stemningsfull familieforestilling på byens tak lørdag 19. juni.

Helter og heltinner

Sjøl om familieforestillingen er gratis, så legges det ut et begrensa antall gratisbilletter for å holde orden på hvem og hvor mange – som seg hør og bør i korona-tid. Billettene er allerede å få tak i her (ekstern lenke).

Forestillingen er full av helter og heltinner, masker og musikk, mytiske vesener, ild og dans.

Og hvem veit – kanskje dukker det opp en drage…?

Stemningsfullt og fint

– Vi er så heldige at vi får to familieforestillinger på en og samme lørdagskveld, og vi inviterer folk til å ta med piknikpledd og godt humør for å få med seg årets store familieforestilling på Slottsfjellet, forteller Kine.

Det blir en forestilling klokka 19.00 og en til klokka 21.45 – begge lørdag 19. juni.

– Det blir ordentlig stemningsfullt og fint!

Mange lokale på scenen

Inspirasjonen er henta fra middelalderens mytiske verden. Maskene er henta fra illustrasjoner fra 1200-tallet, og musikken fra europeisk middelalder og renessanse.

Fabula Silvestri – eller Skogseventyret på norsk – er et samarbeid mellom Tønsberg kommune, middelalderbandet Canardus Horribilis, og teatergruppa De Munnfulle.

– Til denne jubileumsforestillingen har vi også fått med dansere fra Extend og sangere fra Tønsberg Domkor.

Stor jubileumshelg for Tønsberg by

Forestillingen har tidligere vært vist i Sverige, Litauen og Hamar – og nå endelig på hjemmebane i Tønsberg.

Og dette er bare noe av alt det som skjer i jubileumshelga for Tønsberg bys 1150-årsfeiring helga 18 – 20. juni 2021:

– Med sin rike historie helt fra vikingtid og middelalder og fram til i dag, skal vi feire byens spennende ferd og plass i Norges historie.