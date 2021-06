Gratis sommerskole: – Her blir det noe for de fleste!

Forskerkurs, danseskole og skateskole er bare noen av mange spennende aktiviteter som skolebarn i Tønsberg kommune kan delta på denne sommeren.

– Og det beste er at alt er gratis! Nå gjelder det å være rask med å melde seg på for å sikre seg plass, oppfordrer prosjektleder for sommerskolen Kjetil Thorkildsen.

– Vi har vært så heldige å få bevilga penger fra Utdanningsdirektoratet for å lage sommerskole.

Korona-tida har vært spesielt tøff for de yngste

Det gjelder elever i 1. til 10. klasse, på enten kommunale eller private skoler i hele den nye storkommunen.

Prosjektleder Kjetil, som både har jobba med barn og ungdom i Bufetat og vært med å lage Slottsfjellfestivalen, synes han har verdens mest meningsfulle jobb for tida.

– Pandemien har vært tøff for alle, men vi som er involvert i Sommerskolen er nok enige om at de yngste har lidd mest. Så at vi nå får muligheten å skape arenaer, sosialt og ikke minst med høyt aktivitetsnivå for så mange barn, er utrolig fint å være med på.

Kreative og dyktige arrangører

Bak tilbudene står både kommunale og eksterne aktører. – Dette ga oss muligheten til å tenke bredt og få innspill fra så mange arrangører og foreninger som mulig. Og det har vært kjemperespons!

– Vi har utrolig mange kreative og dyktige folk i kommunen vår som har blitt med for å gi barn og ungdom en sommer hvor vi kan ha fokus på aktiviteter.

– Vi har alt fra skateskole til leikarring, så her bør det være noe for de fleste.

Håper det blir en sommertradisjon

Prosjektlederen håper sommerskole har kommet for å bli. – Behovet er definitivt der når vi hører på all den positive responsen vi får fra barn og foreldre.

– Vi tar med oss alle erfaringer inn i evalueringen som kommer, og satser på at vi får muligheten igjen, avslutter prosjektlederen.

Sommerskolen har aktiviteter gjennom hele skoleferien, og du kan melde deg på via Tønsberg kommunes nettsider.