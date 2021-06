Nå driver Ronny både herrefrisør og hattebutikk her: – Alltid hatt en fascinasjon for hatter og sixpencer

– Det er vel som med «damer og sko» – her er det «mannfolk og hatter», sier Ronny Kløw og viser stolt fram agenturet sitt. Nå får han kombinert hobby og jobb med en hattebutikk i frisørsalongen.

– Jeg har alltid hatt sansen for en skikkelig kvalitetshatt og -sixpence, og må innrømme at jeg har en grei samling, sier Ronny Kløw (42), herrefrisør i Revetalgata gjennom femten år.

Nå omgir han seg med massevis av hatter også i herrefrisørsalongen i Revetalgata, som er blitt hattebutikk.

Ny kolleksjon hver vår og høst

Interessen for hatter skaffa ham kontakter som har ført til at han er den første frisøren her til lands som får selge hatter fra anerkjente merker:

– Det tok meg lang tid, hvert fall ett par år. Første svaret var «næh, selge hatter i en frisørsalong?», men så har jeg fått jenka det til – og nå kommer de stadig innom på besøk for å følge opp.

– Hver vår kommer en ny kolleksjon for vår og sommer, og hver høst kommer det en ny kolleksjon for høst og vinter.

Den eneste i hele den nye storkommunen

Da venter Kløw spent, før hver nye leveranse. For hatter er en lidenskap, og nå får han kombinert hobby og jobb – til gode for kundene som hjelpes fram til et godt hattekjøp.

– Her har jeg bare kvalitet fra gamle tradisjonelle hattemakere som Stetson, Fisher, The Blue Line, Salon, alt produsert av fagfolk.

Kløw forteller at han er den eneste som fører hatter fra MJM i den nye storkommunen, og en av få i fylket.

Det finnes en hatt for enhver anledning

Det går mest i sixpence, men også noen hatter. Nå om dagen er det stråhatter som gjelder. – Gode stråhatter er fantastiske for å skjerme for sola gjennom sommeren.

– Andre hatter er fine for å holde varmen om vinteren. Alt til sin årstid, og til sitt bruk.

– Alle kan du bruke for å pynte deg.

– Det er veldig moro, da!

– Vanlige capser er litt kjedelig – mange vil ha noe tøft eller fint på hue, og mange ser etter kvalitet – lei av sånt Syden-ræl som bare detter fra hverandre. Nå lurer jeg litt på å ta inn gode capser også, laga av hattemakere.

Hatte-salget har ikke tatt av, så det er fortsatt saks og kam som får herrefrisøren i Revetalgata til å gå rundt. Men hatte-selgeren tar litt av hver gang han selger en hatt – for det går en nå og da:

– Det blir neppe noe å leve av. Men det er veldig moro, da!!!

