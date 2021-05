Åpner bilbutikk i Re – i liten og eksklusiv skala…

Der noen kanskje bare ser noen små gamle vrak, ser andre en liten skatt.

Vi har det meste her i Re og på Revetal – og når det kommer til ting med hjul har vi mopeder, lettmotorsykler, tilhengere, elektriske framkomstmidler av mange slag – men vi mangler en bilbutikk.

Nå stabler folka på Olgars på plass en bilbutikk – om enn i liten skala, og med gamle og velbrukte, eller skal vi si «vel-lekte», biler.

Inviterer til skattejakt

For ikke lenge siden kom det levert ei hel lekebilkasse med gamle lekebiler, og der mange kanskje ser «bare noen gamle leker», ser andre en liten skatt, forteller Karina Musk-Andersen, arbeidsleder på Olgars.

– Vi har gått igjennom og prisa alle bilene, og på et bord nede i butikken stiller vi ut de bilene som hører under samleobjekt-kategorien.

– Men også rundt om ellers i butikken kan du finne noen gamle lekebiler, som en liten skattejakt, forteller Karina til ReAvisa.

Regner med at noen samlere dukker opp

Hun gleder seg til åpning lørdag klokka 10.00, for da starter lekebil-salget. – Vi er litt spente på interessen, men regner med at noen samlere dukker opp. Her er det mye tøft å finne!

Det kan Re-daktøren skrive under på, «litt» bilinteressert som man er. Mange lekebiler kjennes igjen fra egen barndom, men de begynner å bli sjeldne nå til dags. Og andre lekebiler var mer spesielle allerede den gang.

Prisene varierer fra en femtilapp og opp til 70 kroner. Og det er – fra salgsstart – mye å velge i.

Gromplassen i butikken

– Den snille giveren blir kanskje litt overraska når hun ser at bilene har fått gromplassen i butikken, sier Karina og ler mens hun «kjører» bilene på plass, på linjer og i lange rekker.

Det var en av de mange snille frivillige fra pensjonistforeninga, som hjelper til for å holde butikken åpen på lørdager, som ga bort lekebilkassa.

– Og vi takker for det, sier Karina som nå legger siste hånd på verket på den lille bruktbilbutikken.