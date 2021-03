ReAvisa-leser: – HURRA for lokalavisa!!!

Det siste året har vært veldig annerledes, på så mange måter, også for oss som lager lokalavisa di. Derfor varmer en slik tilbakemelding ekstra godt.

Vi runder nå ett år med unntakstilstand på grunn av korona. Vi har også lagt bak oss det første året i en ny storkommune, pluss litt til.

Korona-situasjonen har krevd mer av mange av oss, så også for oss i denne ultralokale blekka for Re som sted.

Spennende og helt nytt er det også å drive ei lita lokalavis for en del av en storkommune, og ikke lenger Re som en egen kommune.

Derfor varmer det ekstra å få denne tilbakemeldinga fra en av våre lesere, som en slags oppsummering av korona-tida og den første tida i en ny storkommune:

Hei! Jeg har bare lyst å si HURRA for ReAvisa! Det er virkelig den beste avisa jeg veit. Hyggelig, informativ og konstruktiv.

For eksempel nå det siste året, med så mye kjipe nyheter og mange medier som blåser opp alt som oppblåses kan. ReAvisa derimot har kommet med nøktern og til og med positive nyheter og informasjon om korona-situasjonen.

Hver gang jeg går inn på reavisa.no er det noe der som gir meg noe å glede meg over. Jeg er imponert over hvordan dere får det til – selv dystre nyheter og innbitt kamp for viktige Re-saker etter kommunesammenslåinga har en vinkling som er inspirerende og motiverende.

I tillegg til at ReAvisa er utrolig raskt på ballen i å få ut ting som skjer her i Re. Så TUSEN TAKK!! Midt i så mange skremmende nyhetsoppslag, er ReAvisa som solskinn på en grå og kald dag!