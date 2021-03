Tønsberg stenger ned i snaut to uker

Økt smitte, villsmitte og mutert virus er grunnen til at hele nye Tønsberg kommune stenger ned fra og med midnatt i dag og til og med tirsdag 16. mars.

Nedstengningen gjelder fra natt til i morgen, fredag 5. mars, og fram til midnatt 16. mars.

Det melder Tønsberg kommune i en pressemelding bare drøyt fem timer før tiltakene trer i kraft.

– Nødvendig

Regjeringa har vedtatt regionale forsterkede smitteverntiltak etter covid-19-forskriften torsdag kveld. Dette kommer etter en anmodning fra Vestfold-kommunene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

– Vi har de siste dagene hatt sterk økende smitte og også stor forekomst av villsmitte, det vil si smitte med ukjent smittevei. Det er helt nødvendig å agere raskt og kraftfullt på denne situasjonen for å begrense smitteutbruddet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Blant de gamle Vestfold-kommunen er det Tønsberg og Færder som får de sterkeste tiltakene. Den regionale forskriften innfører kapittel 5 A i covid-19-forskriften for Færder og Tønsberg, og kapittel 5 B for de øvrige Vestfold-kommunene.

– Krevende situasjon

Kriseledelsen i Tønsberg følger situasjonen nøye og er i tett dialog med Folkehelseinstituttet og statsforvalteren, heter det i pressemeldinga. Torsdag ble det også holdt et ekstraordinært møte i formannskapet i Tønsberg.

Tønsberg kommune innførte munnbindpåbud og arrangementsforbud onsdag 3. mars. Ved midnatt kommer det enda strengere tiltak gjennom den regionale forskriften. Og de varer i snaut to uker fram i tid.

– Tiltakene vil oppleves som vanskelig for mange. Det har jeg stor respekt for, og jeg håper vi vil se en god effekt slik at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag ganske raskt, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

For hele nye Tønsberg kommune gjelder følgende:

Serveringssteder stenger. Restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende stenges ned.

Butikker stenger. Med unntak av: Apotek, matvarebutikker, utsalgssted for dyrefor, bandasjister, optikere, vinmonopol, bensinstasjoner, salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon, lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Nedstenging av treningssentre, bibliotek, svømmehaller og lignende, bowlinghaller, lekeland, fornøyelsesparker og lignende, museer, kino, teater, kultur- og underholdningssteder, og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Arrangementsstopp. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Munnbindpåbud. Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, taxi, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Gjelder ikke de under 12 år, eller andre med gyldig grunn.

Undervisning. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Skoler. Vurderes lokalt

Rødt nivå på barnehager og skoler

Re VGS holder allerede stengt ut denne uka på grunn av smitte ved skolen. Tønsberg innfører rødt nivå på videregående skoler. – Dette gjør vi for å lette trykket i kollektivtrafikken, og for å stanse flyten av elever mellom kommunene, heter det i pressemeldinga torsdag kveld 4. mars.

Kommunen har også bestemt at det innføres rødt nivå på barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Tønsberg fra og med fredag 5. mars.

Barnehager og skoler informerer foreldre, foresatte, barn og elever om hvordan dette skal gjennomføres.

Tidligere denne uka: Påbud om munnbind og forbud mot arrangementer.

Les også: Re VGS stenger resten av uka på grunn av smitte.