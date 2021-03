Hasteinnkalte til ekstraordinært krismøte: Mange med ukjent smittevei og en høy andel mutert virus

Formannskapet ble hasteinnkalt til krisemøte i formiddag. Bakgrunnen er høye lokale smittetall – også med den muterte virusvariaten, samt en urovekkende høy andel villsmitte.

Tidligere denne uka: Påbud om munnbind og forbud mot arrangementer.

Mellom 25 – 35 prosent av smittetilfellene de siste dagene har ikke kjent smittevei, såkalt villsmitte. Dette er et tall som helst skulle vært på null for å ha en viss kontroll på pandemien lokalt.

Dette fikk kriseledelsen ved rådmann Egil Johansen og ordfører Anne Rygh Pedersen til å kalle inn til hastemøter i dag, torsdag 4. mars 2021.

Stengte butikker – med noen unntak

Her blir det referert fra møter mellom Tønsberg og resten av kommunene i gamle Vestfold og Grenland-regionen i Telemark, statsforvalteren og FHI. Tønsberg ønsker høyere tiltaksnivå, og rådmannen regner med at det blir realisert.

I så fall blir det stengte dører på serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber. Butikker stenger, bortsett fra apotek, matvarebutikker, utsalgssted for dyrefor, optikere, vinmonopol, bensinstasjoner, salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon, lager- og grossistdelen i byggevareforretninger, med mer.

Treningssentre må stenge, det samme må bibliotek, svømmehaller og lignende, museer, kino, teater, kultur- og underholdningssteder, og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Hjemmekontor og hjemmeskole?

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser, det gjelder allerede etter innstramninger tidligere denne uka.

Når det gjelder hjemmekontor, blir det et påbud for alle så langt det lar seg gjøre. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Re VGS holder allerede stengt etter smitte ved skolen. Kommunale skoler, det vil si barne- og ungdomsskoler, blir opp til hver enkelt kommune å bestemme.

Det samme med private sammenkomster og regulering med tanke på antall som kan samles i private hjem.

– Må komme tydelig fram når dette trer i kraft

Frode Hestnes (FrP) fra Re tok ordet i formannskapsmøtet. Han er bekymra for forvirring blant folk flest nå som ryktene om tiltakene begynner å gå. Ingenting er vedtatt enda.

– Jeg er bekymra for hastigheten på dette. Dette er et åpent møte, derfor må vi være tydelig på når gjelder dette fra. Folk kan jo lure: Må vi avlyse treninger i kveld? Stenge butikken nå?

– Det må komme tydelig fram når dette trer i kraft.

Regner med nedstengning fra midnatt

– Beslutningen er ikke fatta enda, men vår anmodning er at det gjelder fra midnatt, svarer rådmannen, som regner med at nedstengningen blir en realitet etter en runde i statsforvaltningen.

Litt av poenget er en samkjøring med alle Vestfold-kommunene, for å slå ned smitten i fellesskap. Men Horten og Sandefjord har i interkommunale møter ikke gått med på å øke til tiltaksnivå 5A, men heller til hakket under.

Sjøl ikke etter en innstendig oppfordring fra Tønsberg-hold ved ordfører Anne Rygh Pedersen. Det bekymrer flere av våre folkevalgte i Formannskapet.

Avgjørelsen fattes i løpet av dagen, info om tiltakene seinest i kveld

Klokka 14.00 i dag skal kriseledelsen samles for å avgjøre hva som skjer med barne- og ungdomsskolene.

Utover dagen vil det komme en avgjørelse på om tiltaksnivået heves til så å si full lokal nedstengning.

Tønsberg kommune kommer med en klargjøring av hva som gjelder for vår nye storkommune utover ettermiddagen eller seinest i kveld, orienteres det i formannskapsmøtet torsdag 4. mars 2021.

Les også: Re VGS stenger resten av uka på grunn av smitte.