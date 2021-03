Gavedryss til gode formål i Re: – Spill til store og små!

Hva er det som er så gøy med å spille brettspill?, spør ReAvisa. – Fordi det er gøy å ha det morsomt!, svarer Tora (6) i videoen over.

Dette sto først i ReAvisa på papir, mars 2021 – last ned gratis!

– Dette blir tatt i mot med åpne armer og mye glede!, forteller Stian Knutson på vegne av SFO ved Ramnes skole.

De er en av hele fem heldige mottakere av brettspill, etter å ha søkt Re-torvet og ReAvisa om gaver til gode formål i Re.

Deler ut hele 25 brettspill

– Vi veit aldri hva og hvor mye vi skal dele ut, men nå dro vi te’ og gir alle som søkte om brettspill fem brettspill hver, forteller senterleder Tom Bøyesen, mens små og store leiter etter akkurat de spillene de vil ha.

Det som er sikkert, er at det i hver og en papiravis i 2021 blir presentert en eller flere mottakere av gaver fra Re-torvet og ReAvisa. For å lyse opp i ei rar korona-tid.

Det kom mange fantastiske søknader i første søknadsrunde i februar. Neste søknadsfrist er 10. mars, og du sender søknaden til Post@Re-Torvet.no.

Ny søknadsrunde nå i mars

Har du allerede søkt, trenger du ikke søke igjen. Alle som ikke ble trekki ut i første runde henger med videre til de neste. Du kan lese mer om gavedrysset til gode formål i Re i årets første papiravis, som også kan lastes ned her på nettavisa ReAvisa.no.

Representanter for Re-torvet og ReAvisa står for trekkinga. Denne gangen ble en vinner av brettspill trekki ut, så da samla vi like gjerne alle som hadde søkt om det samme i denne aller første utdelinga.

SFO ved Ramnes skole, 3. klasse ved Røråstoppen skole, omsorgsboligene på Re helsehus, Knerten familiebarnehage i Brekkeåsen, og Huset mitt på Brår.

Ekstra fin «bursdagsgave»

For sistnevnte klaffa det godt med utdelingen hos Nordli på Re-torvet på tampen av februar, for samme kveld var det firedobbel bursdagsfeiring på Huset mitt:

Der ble det stor stemning over en ekstra fin «bursdagsgave», fra det lokale kjøpesenteret og lokalavisa.

Vi fikk lov til å overvære overraskelsen, og det ble stor stemning!

– Gøy å ha det morsomt!

6-åringene Tora Synnøve Gunneng Nilsen og Magnus Kaldager Hermansen plukka ut fem spennende spill til Ramnes skoles SFO, og de var veldig ivrige på å vise fram spillene til lokalavisa – se video på toppen av denne saken.

– Hva er det som er så gøy med å spille brettspill, da?

– Det er at, eh… det er noen som vinner og det er noen som taper, også er det så gøy å spille!

– Og det er gøy å ha det morsomt!

