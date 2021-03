Last ned ReAvisa på papir mars 2021

Ei splitter ny ReAvis ligger i postkassene, der folk møtes, og til gratis nedlasting her på nettavisa. Slå deg ned i solveggen med litt godt lokalt lesestoff, da vel?

ReAvisa tøffer videre i tøffe tider. Sjøl om koronaen stikker kjepper i hjula for mange av planene våre, så har vi mer enn nok å skrive om i bygda vår!

Sjekk bare ReAvisa, mars 2021:

En bauta i lokalsamfunnet

Aller først: Endelig har lokalavisa fått lov til å snakke med Knut – om Knut!

Denne karen er mest glad i å skryte av og prate om alle andre enn seg sjøl, men endelig får vi presentere bautaen i lokalsamfunnet Knut Høydal i et skikkelig portrettintervju.

Det er veldig moro, synes vi – for få har vel bidratt mer til et levende lokalsamfunn enn Knut gjennom hans snart 77 år her i Re.

Gavedryss til gode formål i Re

Så gleder vi oss veldig, sammen med Re-torvet, å fortelle hvem som blir de aller første mottakerne av det store gavedrysset til gode formål i Re.

En mottaker som søkte om brettspill ble trekki ut, og da slo vi like gjerne til og samla alle som hadde søkt om brettspill – og gir de det de ønsker seg!

Det ble hele fem mottakere av fem valgfrie brettspill hver – les mer om det i papiravisa.

Ny sending i beste «Etter fjøset»-sendetid

Lokalavisa har mer spennende på gang – denne gang sammen med Revårock-gjengen i Fon: Vi planlegger en ny festivalsending i beste «Etter fjøset»-tid, over samme lest som i fjor.

Så sett av lørdag 20. mars til forskriftsmessig festivalstemning på skjermen, med band på scenen og gjester i sofaen.

Det hele sendes som sist fra Vonheim i Fon – les mer om dette i papiravisa.

Folk som liker å jobbe med henda

Vi skriver om Ramnes skole som har fått seg en real oppgradering, og bak står vaktmester Sven Førsund og trekker i trådene.

Han gikk sjøl på skolen da han var liten, kanskje var det her, på sløydsalen, at vaktmesterspiren ble sådd?

Vi skriver om enda ei som liker å jobbe med henda, Christine Kiss fra Skjeggestadåsen: Korona-permisjon ble til kranse-produksjon.

Alt var verre før?

Helt på tampen av en beskjeden snøvinter, skriver vi om en snøvinter av et helt annet kaliber: Snøvinteren for 70 år siden – da snakka vi snø. Eller sne, da.

Pluss mye, mye mer – også vårlige boktips fra vårt lokale bibliotek, som vanlig. Og nyttige, lokale annonser, også som vanlig.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig så god lesestund med godt lokalt lesestoff i papiravisa!

Se video det vises til i papiravisa:

Se fotogalleri det vises til i papiravisa:

Neste ReAvisa har frist 15. april, med utgivelse torsdag 22. april. Nettavisa oppdateres javnt og trutt.

