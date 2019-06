Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner

Ungdomshuset på Revetal blir dyrere enn først forespeilet. Gjelsten øker sitt bidrag til prosjektet fra sju til ti millioner kroner.

Formannskapet i Re spurte om avklaring angående gaven fra Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten holding AS til et ungdomshus på Revetal.

Opprinnelig ble kostnaden skissert til rundt 20 millioner kroner, og Gjelsten ville gjerne bidra med en tredjedel av kostnaden – opp til sju millioner kroner.

Øker bidraget med tre millioner kroner

Nå som huset ser ut til å blir dyrere etter fintegning og finregning – helt konkret 38.450.000 kroner, med mulighet for reduksjon ned til 33.750.000 – kom det spørsmål rundt gavekronene og om disse er knytta direkte opp mot akkurat dette huset.

«Gjelsten Holding AS v/Bjørn Rune Gjelsten knytter bidraget han vil yte til prosjektet Snøhetta har utviklet. Han understreker ønsket om å gi en varig gave av høy kvalitet», heter det i redegjørelsen som er sendt ut til våre folkevalgte, fra rådmannen, i dag.

«På bakgrunn av kostnadsoverslaget som nå foreligger vil han øke bidraget til 10 mill kr».

– Har mer enn nok bygg på Revetal til å gi ungdommen et godt tilbud

Barne- og ungdomsrådet mener det er viktig å få på plass et ungdomshus på Revetal nå, før sammenslåing med Tønsberg.

Gjelsten poengterte i sitt møte med Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og kultursjef Ida Johre at dette er en gave til ungdommen i Re.

Thorvald mener det er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss, og har fortsatt et lite flertall med seg på det i lokalpolitikken. Men det er langt ifra sikkert flertallet holder i det avgjørende kommunestyremøtet tirsdag til uka, 18. juni.

Et lite flertall i Formannskapet stemte for et ungdomshus som først planlagt – med gavekronene fra Gjelsten – men et mindretall med Høyre, FrP og KrF i spissen mener det blir for dyrt, tross gavekronene.

– Endrer det økte bidraget fra Gjelsten noe på deres standpunkt?

– Nei, vi har fortsatt nok bygg på Revetal til å gi ungdom et godt tilbud, sier Tove Øygarden (H) til ReAvisa.

