Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

– Ungdommen i Re har venta veldig lenge, og det haster ekstra å få på plass nå før kommunesammenslåing.

Til uka, tirsdag 18. juni, kommer saken om et eget ungdomshus på Revetal opp igjen i kommunestyret. Og det haster hvis dette skal bli noe av før sammenslåing:

– Dette er siste sjanse for å få til et ungdomshus på Revetal, sier en krystallklar Barne- og ungdomsrådsleder Mathilde Bu Skjeggestad (17).

En kampsak gjennom mange år

– Det har hasta for Re-ungdom å få dette på plass lenge, men det haster ekstra mye nå på grunn av sammenslåingen. Det skal mye til å få til dette etterpå. Nå er Revetal sentrum i en kommune, det blir det ikke på samme måte i nye Tønsberg.

Derfor er det viktig å ikke utsette saken, eller gå for alternative løsninger. For det har det aldri mangla på. Men et permanent ungdomshus har aldri blitt noe av.

Men nå har vi forslaget fra Snøhetta fiks ferdig tegna og regna på, med million-gave fra Gjelsten – men med en kostnadssprekk: Det ble først antatt å skulle koste rundt 20 millioner kroner, nå kan det bli snakk om 30 til 38 millioner.

Det fører til at nye alternative løsninger er lagt på bordet:

Bruke framhuset på Låhnegården, rom på biblioteket, eller Revetal ungdomsskole og Revetalhallen, ifølge et fellesforslag fra Høyre, FrP og KrF.

Viktig med et eget hus for ungdom

De tre partiene mener det er gjort mye for ungdom allerede på Revetal. Det provoserer Barne- og ungdomsrådslederen:

– Det ble bygd en ny ungdomsskole, så nå kan liksom ungdommen ikke be om mer? Det er et dårlig argument. Den gamle ungdomsskolen holdt på å ramle sammen. Det måtte gjøres noe.

– Og biblioteket er jo for alle, og det er sjukt kult at det er et ungdomstilbud der, men det blir ikke det samme som et eget hus for ungdom, mener Marie Langaas (15).

Saken har løpt helt siden 2013, og lenge før det. En møteplass for ungdom på Revetal har vært gjengangeren i Ungdata-undersøkelser i årevis. Ønskene fra Ung i Re-konferansene var at ungdommen ønsker seg et annet sted å henge på kveldene enn på skolen.

– For det er det ungdommen vil ha: Et eget hus for ungdom. Det gjør noe med tilhørigheten, eierskapet og terskelen for å komme dit, mener Barne- og ungdomsrådet.

– Dette kan bli noe kult som binder Re og Tønsberg mer sammen

Så gikk debatten i Barne- og ungdomsrådet mer om innholdet i huset, enn hvordan det skal se ut.

– Det handler om å ha noe å finne på for alle. Idrett er bra i Re, men driver du ikke med det kan du fort ramle utenfor og bli sittende mye hjemme, sier Mathilde:

– Ungdom i Re har ingen naturlig møteplass. Et slikt hus kunne være et sted å dra til, om så aleine for å treffe noen. Gjøre lekser, henge, prøve nye ting – uten å måtte binde seg til å drive med det hele tida, og på konkurransenivå.

– Dette vil jo bli noe for alle, både de beste og de som ikke trenger å være best hele tida. Og ikke bare for dem med foreldre som har råd. Det er veldig stor forskjell på økonomien i familier i Re, sier Eirik Heierstad (12).

– Dessuten får vi noe kult på Revetal, som binder Re enda mer sammen – og kanskje Tønsberg og Re også – at vi ungdommen i Re har noe å være stolte av, som ungdom i Tønsberg har lyst til å komme og besøke.

Vil forebygge ensomhet blant ungdom

Ungdommen prater om en «prestasjonsfri» sone, der det er lov å utforske uten å kjøpe massevis av utstyr og binde seg til treninger to ganger i uka.

De tror det vil forebygge ensomhet – som er et problem blant ungdom i dag. – Det er økonomi i det også, poengteres det rundt bordet.

Romløsningen er fleksibel og huset kan brukes til alt mulig forskjellig, men ungdommene liker spesielt at det er rådgiverrom:

– Det kan være lettere å oppsøke en helsesøster, rådgiver eller en voksenperson på kvelden, utenom skolen – der man må gå ut av timen og sånt.

– Det er lettere hvis det er en voksen på huset som man kan prate med, nesten før man visste at man hadde et problem, sier Mathilde. – Det blir en mye lavere terskel enn vi har i dag.

– Ikke så viktig hvilken form bygget har, bare det blir noe av!

Så er det penga det står på. Huset blir dyrere enn først forespeila, og konstnadssprekken får også det tidligere flertallet til å sprekke opp blant våre folkevalgte.

Saken har gått gjennom med minst mulig flertall i både Hovedutvalg og Formannskap. Endelig avgjørelse kommer i kommunestyret tirsdag til uka.

– Jeg tror ikke ungdommen er så ekstremt opptatt av hvilken form dette huset har, bare det blir noe av – at det blir bygd et ungdomshus, sier Tim Sverre Mofossbakke (14).

– Hvis hindringen er prisen, bør det jo kunne ses på andre løsninger?

Mange ungdommer i Re kan bli veldig skuffa

– Men det har vi neppe tid til nå, for en utsettelse og flere runder på dette er helt sikkert det samme som at det ikke blir noe av, frykter Mathilde.

Hun forteller at forventningene er store til at det nå skal satses på ungdommen i siste Re kommune-innspurt.

– Hva sier dere dersom det ikke blir noe av det forslaget som er jobba fram?

– Da tror jeg mange, mange ungdommer i Re blir veldig, veldig, veldig skuffa.

