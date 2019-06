Ikkeno’ Slottsfjell i sommer, – men Verven blir gøy!

– Ja, det blir litt countryrock!

Plata kommer etter planen på nyåret 2020, med noen singelslipp i høst.

ReAvisa skal få lov til å bli med i studio, og gleder seg stort til det. Følg med i lokalavisspaltene!

Spellemann for debutalbumet

Ila Auto spiller bluegrass med elementer av pop, vise og rock’n roll.

De vant Spellemannprisen allerede i 2006, for debutalbumet If You Keep Pickin’ it Might Never Heal.

Etter den tid har de gått fra engelsk til norsk, og nå blir det også enda mer rock. Det er umulig å ikke like utviklingen.

Bandet består av fetterne Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord og Are Fevang fra Vivestad, brødrene Matias Hilmar Iversen og Kristoffer Iversen fra Kolbotn, og Kai Henrik Ryen fra Kjelsås i Oslo.

