Her skal ungdomshuset bygges – se tegningene

Planene for ungdomshuset på Revetal har gått sin gang på skoler og i Barne- og ungdomsrådet: – Det er veldig stor entusiasme og trøkk i dette, forteller Randi Vermelid, som i sin tid ble ansatt som ungdomskoordinator i Re kommune.

Hun jobber i kommunens Ung i Tønsberg, og har minst ei hand på rattet i ungdomshus-planlegginga. Huset er vedtatt bygd, nok en gang – her kan du lese mer om den lange ungdomshus-historien i Re.

Et sted å henge

Den gamle utendørs håndballbanen, som nå ligger brakk, skal vike for ungdomshuset: Hele området mellom gangstien og Skoleveien skal bli til ungdomshus og uteområde – på ungdommens premisser.

Bygget blir, ifølge forslaget som nå foreligger, på 550 kvadratmeter, med sosiale og nyttige rom: Kjøkken, gamingrom, og en multisal på 150 kvadratmeter som kan brukes til små og store samlinger.

Konserter, møter, kino, yoga – alt kan skje her. Med skyvedører til uteområdet med amfi, kan plassen inne og ute gå i ett og kombineres til store happenings.

Amfiet blir en slags tribune, som til vanlig kan være et fint sted å henge for ungdommen også når det ikke skjer noe spesielt på huset.

Ungdommene har førstepri

– Vi er opptatt av multifunksjoner, forteller ungdomskoordinatoren til ReAvisa. Huset skal bygges på ungdommens premisser. Men når de ikke bruker huset, kan det brukes av enda yngre og alle eldre generasjoner.

Her kan det være aktivitet hele dagen, fra morgen til kveld, hverdager og helger. Frivilligheten blir invitert inn, idretten kan bruke bygget, og så videre. Men førsteretten ligger hos ungdommen.

Ute blir det også aktiviteter som bordtennis, kanskje noen hengekøyer, med mer – det er ikke helt spikra enda. Men det meste er mulig.

Det kuperte terrenget blir beholdt, det samme med det flotte lindetreet på høyden.

Et godt synlig ungdomshus

Re-ungdommen trenger et sted å henge. Et sted å samles, der de er velkommen. Her kan de samles, også utenom arrangement på huset. Det meste finnes på Revetal, men bygdebyen mangler en møteplass for ungdom. Det skal dette huset bli.

Det blir tøff lyssetting og street art på veggen mot resten av sentrum – dette skal bli et godt synlig ungdomshus. Det er ingen mål om å gjemme bort ungdommen, tvert i mot.

– Vi har så mange ungdommer som har så mye å vise fram. Her kan de det, sier en engasjert ungdomskoordinator til lokalavisa.

– By inn til konserter, festivaler, oppvisninger, med mer.

En lang kampsak for Re-ungdommen

– Dette blir et kulturhus for resten av bygda også, ikke bare ungdommen, understreker ungdomskoordinatoren.

Et hus som lever, store deler av døgnet, som utfyller de andre tilbudene som er på Revetal – og som dekker et stort behov:

Noe ungdommen i Re har ønska seg gjennom mange, mange ungdomskull, helt siden den gamle ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned for 12 år siden.

«For å få på plass noe bedre», som det ble sagt den gang.

Endelig blir det noe av

Elever ved Revetal ungdomsskole og Re VGS har fått si sitt, følge med på tegninger og planer som er blitt utarbeida, og Barne- og ungdomsrådet har hele veien hatt ungdomshus-saken på sitt bord.

Mandag 20. november skal Barne- og ungdomsrådet igjen mene noe om tegningene for bygget og uteområdene, som ReAvisa gjengir i bånn av denne saken. Bygging er vedtatt, tomta satt av, og penger lagt inn i budsjettet.

Tidligere ungdomskull har rekki å juble over vedtak at ungdomshuset på Revetal skal bygges, før det ble stopp – igjen.

Nå er det nye ungdommer, som har jobba fram enda et flott forslag, som håper at det endelig blir noe av.

