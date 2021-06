Her klubbes et nytt ungdomshus: – Jaaaaaaaa!!!!

– Nå må jeg mute, sier gammel-ordfører Thorvald Hillestad (SP) rett før vedtaket faller. Og så slippes jubelen løs.

Det har vært en lang reise. Det er ti år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned, «ikke for å spare penger», ble det sagt den gang – men for å komme opp med «noe enda bedre».

Ungdata-undersøkelser og ungdomskull etter ungdomskull er blitt invitert til å mene noe. Og «noe enda bedre» har vært etterlyst mange, mange ganger.

Kommunestyret fikk siste ord

«Noe bedre»-forslaget, det vil si billigere – men med samme innhold, ble presentert tidligere denne måneden. Og forslaget gikk gjennom både utvalg og formannskap, før kommunestyret skulle ha det siste ordet i dag, onsdag 16. juni 2021.

Fortsatt var prisen problematisk for et mindretall, pluss at plassering ble et problem. Enda dette er blitt grundig diskutert tidligere, i gamle Re. Tomta ble tiltenkt dette formålet allerede for åtte år siden.

– Et ungdomshus mellom helsehuset og leiligheter, med mest eldre rundt overalt på Revetal, det mener Lars Sollie (H) at er en dårlig ide.

Ungdomsråd og …eldreråd?

Lars Sollie og Høyre mener det er problematisk at eldrerådet ikke er hørt i denne runden. Men i gamle Re ble eldrerådet hørt – og de var positive.

Høyre mener også at tomta som er tiltenkt burde vært brukt på bedre vis, med for eksempel et leilighetsbygg med bedre utnyttelsesgrad, midt på Revetal.

– Høyre er ivrige på å høre på naboer, utbyggere og næringslivet. Men det er en gruppe dere glemmer å høre på, mener Heming Olaussen (SV):

– Ungdommen!

Pisker opp stemninga

SV mener Høyre pisker opp stemninga ved å sette ungdom og eldre opp mot hverandre. – Hva med dialog og samarbeid, foreslår Heming Olaussen (SV).

Mens mindretallet med Høyre og FrP bruker ord som «monument» og «luksus» om ungdomshuset, mener flertallet at dette er på høy tid og helt nødvendig.

Det er et samla ungdomsråd i nye Tønsberg enig i, akkurat som ungdomsrådet i gamle Re.

– Hva med å ordne så ungdommen på ungdomshuset og de eldre på helsehuset kan møtes javnlig? Tror det er mange eldre som setter pris på å få snakke med ungdommer, og vi veit at mange ungdommer også ville hatt glede av ett sånt møte.

Det sier Marie Langås (17) fra Undrumsdal og Alexander Brudvik (19), som sitter i ungdomsrådet i Tønsberg. Les mer om deres tanker rundt et nytt ungdomshus på Revetal i denne saken.

Ny runde på ny runde?

På tampen av gamle Re kommunes eksistens ble et flertall for å bygge et nytt ungdoms snudd til et mindretall før det avgjørende kommunestyremøtet. Flertallet bestilte en ny runde.

Det ble også tatt til orde for en ny runde i dagens kommunestyremøte. Saken starta med et utsettelsesforslag, som falt.

– Dette er jo den nye runden, sier Lars Jørgen Ormestad (AP), som skulle ønske mindretallspartiene hadde satt seg bedre inn i saken.

For saken har en lang historie i Re. Og den ble godt forklart i fellesnemnda for Re og Tønsberg i sammenslåingsprossessen.

Thorvalds siste store kampsak

Historien tar gladelig gammel-ordfører i gamle Re Thorvald Hillestad (SP) kommunestyret med på. Dette er hans siste kampsak fra gamle Re, et ungdomshus.

Men siden dette kommer sist i rekka av en lang rekke investeringer, har det sitti lengst inne å få realisert – enda det er en beskjeden investering i forhold til mange andre investeringer de siste åra.

Snøballen begynte virkelig å rulle da Gjelsten ville gi en avskjedsgave til Re kommune, som skulle bli en del av Tønsberg, og Langøya ble grensejustert ut av Re.

Gaven skulle komme ungdom i Re til gode, og ti millioner kroner ble gitt til et nytt ungdomshus.

Ikke råd til ungdommen?

Men ungdomshuset skulle likevel få en trang fødsel. – Det har vært så mange møter og en så lang greie, dette her med ungdomshus, oppsummerer Thorvald til ReAvisa.

– Men det er hele tida dette som har mangla, et hus for ungdom. Da det likevel ikke ble flertall for å bygge ungdomshus i gamle Re, kom en eldre kar til meg og sa:

– «Dere har råd til å bygge for 400 millioner til gamlinger som oss, men dere har ikke råd til å bygge for 40 millioner for ungdommen».

– Jeg kunne ikke vært mer enig.

Ramla et digert lass av skuldrene

Nå blir prisen rundt tredve millioner, med fratrekk på ti millioner i gave, pluss tippemidler, momsfradrag og eventuelt støtte fra andre fond og stiftelser.

– Det var nå eller aldri. En slik mulighet hadde vi aldri fått igjen, konkluderer Thorvald. Før vedtaket falt, satt han dønn stille. Og når vedtaket klubbes, spretter han til værs.

Jubelen står i taket, der senterpartistene i nye Tønsberg er samla i kommunestyresalen til gamle Re.

– Nå ramla det av et digert lass av skuldrene til Thorvald, kommenterer partifelle Steinar Solum.

Stort flertall for å bygge nytt ungdomshus

Flertallet med et samla Arbeiderparti, Senterparti, KrF, Venstre, MDG, SV og Rødt stemte for.

Høyre har hele veien stemt i mot, og fikk med seg FrP i siste innspurt – akkurat som i gamle Re.

Det ble dermed et stort flertall for å bygge nytt ungdomshus på Revetal.

Huset kan etter planen stå ferdig utpå vårparten 2024.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.