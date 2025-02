Her stemmer et enstemmig kommunestyre for å beholde Fon barnehage – midlertidig

Forslaget om å beholde barnehagen falt, mens forslaget om å ta en ny runde på en eventuell nedleggelse fikk deretter enstemmig oppslutning. En stor seier, mener tilhørerne, som er glad for å ha litt bedre tid på seg før kampen nå fortsetter for Fon barnehage.

Framtida for Fon barnehage skulle avgjøres i dag, onsdag 26. februar 2025. Veien fram til denne dagen har vært travel og hvis vi skal snakke metaforisk, så har det blitt leita inni busk og kratt og gravd godt ned i grøfta etter svar og relevant informasjon.

Noen har stått langs veien og ropt etter svar på stadig flere spørsmål som har dukka opp. Mens noen har gått der og leita med lys og lykte, har noen prøvd å ta straka vegen uten å se seg særlig rundt.

For mye som skurra i saken

Men det varsla flertallet for nedleggelse ble i dag tvunget til å ta en ny runde. Det var for mye som skurra i saken, og det ble stilt enda noen nye spørsmål i dagens kommunestyremøte. Sjøl om utfallet var klart, ble det en lang ordveksling.

Nå blir det god tid til å forberede seg til en ny kamp, basert på et bedre faktagrunnlag. Saken skal opp igjen i november i år, med en tidligst nedleggelse til sommeren 2026. I Fon mener de tida jobber til barnehagens fordel.

Frontene ser ut til å bli de samme: Høyre-sida ved makta vil heller kutte i antall barnehager, enn antall ansatte. Opposisjonen mener ulempene ved nedleggelse er større enn fordelene.

– Politisk spill fra flere hold

En ganske heftig debatt gikk over timer, der tidslinja i saken ble vridd og vendt på til sitt eget parti sitt beste. Sjøl om alle nå så ut til å bli enig om en utsettelse, var det likevel en lang debatt i forkant av votering. Med ganske kraftig skyts i alle retninger.

Ole Marcus Mærøe (Rødt) mener kommunestyret må slutte å krangle om hvem som sa hva og når. – Dette er et politisk spill, fra flere hold. Egentlig er det uinteressant for alle andre enn oss sjøl.

– Denne debatten burde handle om barnehage eller ikke barnehage, understreker Rødt-representanten. – For meg er det helt åpenbart at vi bør beholde barnehagen – ikke bare midlertidig, men permanent.

Bygda er bare en utgiftspost?

Rødt-representanten mener at denne saken har vist at lokaldemokrati er noe langt mer enn bare et lokalvalg hvert fjerde år. Alle representantene, fra samtlige partier, takka for det store engasjementet og jobben som er lagt ned fra FAU-ene og bygdefolket.

– Foningene fyra opp bålpanna, ikke bildekk, påpekte Daniel Ims (AP) fra talerstolen: – Vi har sett det i Frankrike, vi har sett det i USA, og vi ser det i Norge.

Bygdefolket reagerer sterkt på at de nærmest blir regna som en utgiftspost for det offentlige.

Skryter av samarbeidet i Re

– Men de har ikke sperra veier, ikke blitt reaksjonære konspiratorikere som har storma kommunestyresalen i rare kostymer, ikke brent bildekk, sier Daniel Ims (AP). – De har derimot fyrt opp bålpanna og grilla pølser til oss. De har holdt appeller, samla underskrifter og argumenter.

– De har gravd i talla som ble presentert, og de har stilt de rette spørsmåla, mener Arbeiderparti-representanten, som skryter av samarbeidet på tvers i Re.

Fon har fått med seg Våle og resten av Re i kampen for å beholde også den lille barnehagen. Mangfold er viktig på bygda, alt må ikke være så digert.

Heller kutte i struktur, enn ansatte

Med så mange godord om små lokalsamfunn og et godt samhold og engasjement på bygda, var det en representant som ble bekymra for mer sentrale strøk og store barnehager og skoler.

– Når det skal kuttes i de store barnehagene og skolene, håper jeg det blir fakkeltog, der også, sier Stine Ness Askjer (KrF). Å beholde de små, går visst automatisk ut over de store:

Flertallet, ved Høyre, FrP, KrF og Venstre, mener fortsatt og gjentar argumentene om at det heller skal kuttes i struktur, enn ansatte.

– Spre eller samle ressursene

– Enten sprer vi ressursene tynt utover mange barnehager eller skoler, eller så samler vi de menneskelige ressursene rundt barna våre, taler Mathias Willassen Hanssen (H). Som et forvarsel om posisjonens inngang til en ny runde i Fon barnehage-saken.

Mindretallet, som vil beholde Fon barnehage, er enig med FAU, foreldre og bygdefolket om at vinninga går opp i spinninga. Daniel Ims (AP) viser til at en familie på fire som flytter ut av kommunen er hundretusener av kroner tapt, hvert eneste år, for kommunen.

Dette med henvisning til hva professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen sa i en sak i Klassekampen nå nylig: Å investere i barnehage og skole er god økonomi for kommunen.

Bygda består av dugnad

At vi nå, i denne saken, ser nok et eksempel på at de to gamle kommunene Re og Tønsberg fortsatt går i utakt, fem år etter kommunesammenslåing, nevner Håvar Bettum (V) til i sitt innlegg:

– Store forskjeller på Re og Tønsberg, i Re er det dugnad for alle penga: Løypekjøring, leikeplasser, til og med veier og vannverk – dette kan ofte være dugnad i nabolaget. I denne saken ser vi at det er blitt bygd en halv barnehage på dugnad, og den blir vedlikeholdt på dugnad.

– Det motsatte er gamle Tønsberg kommune, der det til og med kjøres opp skiløyper av ansatte i kommunen, sier Venstre-representanten nærmest med et lite fnys – en helt utenkelig greie i Re.

Håper flertallet for nedleggelse sprekker opp

Og blir dugnadsinnsats, eierskap til bygg, med mer, klargjort bedre til neste runde, kan kanskje flertallet for nedleggelse sprekke opp, håper tilhørerne i dagens kommunestyremøte, som fortsetter kampen for å beholde Fon barnehage. Forslaget som i dagens kommunestyremøte fikk enstemmig tilslutning lyder som følger:

«Beslutningen om Fon barnehage utsettes. Kommunestyret får november 2025 en ny politisk sak om Fon barnehage og eventuell nedleggelse av barnehagen fra 1. august 2026.

I saken bes kommunedirektøren om å gjennomgå faktagrunnlaget rundt nedlegging av Fon barnehage på nytt, se på faktisk innsparingspotensial ved en nedleggelse, avklaring rundt eierskap, og en vurdering av mulig etterbruk for eiendommen til Fon barnehage.

Kommunedirektøren bes også gå gjennom Brekkeåsen barnehages inne- og uteareal, og kapasitet».

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.