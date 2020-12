Skiløypekjøring på kommunebudsjettet? Nei, takk!

De to gamle kommunene krysser hvert fall ikke samme skispor: – Vi har gjort det helt klart at vi IKKE er interessert, sier leder i Ramnes løypelag om løypekjøring på kommunebudsjettet.

I gamle Tønsberg kommune er skiløyper et kommunalt ansvar. Her i Re gjøres det, som så mye annet, på dugnad.

Rådmann i nye Tønsberg så til Re da han foreslo budsjett for 2021, og tenkte han kunne spare en del kroner.

Ikke en kommunal oppgave

– Da stussa vi, sier Reidar Skjeggerød fra Bergsåsen. Han er leder og en av flere ildsjeler i Ramnes løypelag som sørger for at Re-løypene friseres på flotteste vis hver vinter.

– Innskrenke kostnader på å kutte løypekjøring? Der er det ikke mye å hente her i Re!, sier han og humrer.

Sist han søkte om støtte til ekstra diesel, siden det var en ekstra snørik vinter og ekstraordinære drivstoffutgifter, fikk han ikke engang svar fra Re kommune.

Da er det annerledes med Tønsberg kommune: – Vi har allerede hatt et møte. Det kan være fint med litt støtte, men vi gjorde vi det helt klart at vi ikke er interessert i å overlate ansvaret til kommunen.

Helt feil prioritering

Reidar forklarer: – Vi må kjøre løyper når det snør, og når folk vil bruke løypene. Det er kvelder og helger og egentlig når som helst. Kommunen sender ikke folk ut etter klokka 15.00 på fredag.

– Dessuten vil det ta ressurser fra andre viktige kommunale oppgaver. Det kan være den som kjører brøytebil, som skal kjøre skiløyper. Da kan du jo sjøl tenke deg når de kommer opp hit til Re….?

Og: – Den løypemaskinen til Tønsberg kommune, den kunne jo vært på museum, for å si det rett ut.

Enormt god støtte fra folk flest

I Ramnes løypelag har de tre nye og moderne løypemaskiner, og i Våle har IL Ivrig også alt på stell.

Med begrensa offentlig støtte, der hovedforeningene har fått en symbolsk sum hvert år over kommunebudsjettet i gamle Re, er så å si alt av utstyr, drivstoff og arbeid dugnadsbasert og folkefinansiert, pluss en god del i støtte fra stiftelser og gaver.

– Vi har enormt god støtte fra folk flest, det kommer stadig inn noen kroner på vipps for eksempel, forteller Reidar.

Sterk dugnadskultur i Re

– Og dugnadsfolk står i kø for å hjelpe til.

Nå er løypene rydda for en ny vinter, og den eldste lysløypa er oppgradert med nye kabler og lamper. Reidar anslår at de er hele 25 dugnadsfolk i den harde kjernen. Og stadig kommer det nye fjes for å spørre om de kan bidra med noe.

– Vi er vanvittig heldige. Dugnadskulturen henger nok igjen fra gammelt av. Vi er en veldig fin gjeng.

Flere partier flagger saken høyt

Når det gjelder dagens budsjettmøte, har flere partier varsla at de ikke vil gå for rådmannens kutt i løypekjøring i gamle Tønsberg.

Til og med Høyre flagger saken høyt, et parti som ellers fokuserer mest på de lovpålagte oppgavene.

– Nei, skiløyper her oppi Re, det ække no kommunal oppgave, mener Reidar i prat med ReAvisa.

Kommunestyretmøtet med endelig budsjettvedtak kan du følge her, fra møtestart klokka 10.00 onsdag 9. desember 2020.