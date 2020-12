Straks skal budsjettet vedtas – følg møtet her

Budsjettmøtet kan følges her (ekstern lenke) fra og med oppstart klokka 10.00 onsdag 9. desember 2020.

Årets siste kommunestyremøte er også det aller viktigste, for her skal budsjett for 2021 og økonomiplan fram til 2024 vedtas.

Møtestart er klokka 10.00 onsdag 9. desember 2020. Møtet kan følges direkte her (ekstern lenke).

Sakslista er lang, der budsjett er den aller mest omfattende saken.

Dette er noen av de andre sakene:

Kommunale gebyrer 2021

Utredning om å sentralisere produksjonskjøkken til en lokalisering

Utredning om muligheten for økte inntekter eller reduserte kostnader i seniorsentrene

Strategiske eiendommer i Tønsberg kommune

Vedlikeholdsbehov kommunale bygg

SFO fleksibel plass

Forslag til endringer i vedtekter for kommunal skolefritidsordning – SFO

Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager

Anmodning om bosetting av flyktninger 2021 – IMDI

Digitaliseringsstrategi

Skjeggestadåsen barnehage – ny godkjenning av ordinær barnehage

Solerød barnehage – ny godkjenning av ordinær barnehage

Reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune

Forslag til forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og forskrift om åpningstid for serveringssteder

Tiltredelse av opsjon – salg av Den magiske fabrikken

Protokoller fra ungdomsrådets, eldrerådets og råd for personer med funksjonsnedsettelses møter

Hele sakslista og alle sakspapirer finner du her (ekstern lenke)

