Rykker ut til silobrann på Huseby – igjen

Alle nødetater rykker ut etter melding om brann i silo på Husebyfabrikken i Våle. – Vi blir på stedet og følger med, melder brannvesenet.

Ett par politipatruljer og flere brannbiler er på stedet kort tid etter at alarmen gikk.

Første melding kom rett over klokka 12.00 tirsdag 8. desember 2020.

Røyken avtar

– Vi har utløst sprinkleranlegget i siloen og røyken avtar, sier brannmester Jardar Aftret få minutter etter at mannskapene fra stasjon Kopstad kom til stedet.

Det er ikke første gang brannalarmen går her. For tre år siden brant det i en bygning på fabrikkområdet, og for fire år siden brant det i samme flissilo.

Året før der igjen brant det kraftig, og hele siloen måtte totalrenoveres etter brann.

Ingen skadet

Politiet i Sør-Øst melder at ingen er skadet i forbindelse med brannen.

De sendte også ambulanse til stedet rett over klokka 12.00, for sikkerhetsskyld.

Politiet sjekker hva som kan ha vært årsaken, skriver politidistriktet på Twitter.

Blir på stedet og følger med

– Trolig har det oppstått gnister i en fliskvern som maler opp trevirke. I et lukket system blåses flis opp og tilføres i toppen av siloen og slik har gnistene kommet inn i siloen og det har oppstått røykutvikling. sier vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

– Det ble satt vann på sprinklerdysene i kransen i toppen av siloen, da avtok røykutviklingen. Vi har også en brannkonstabel på toppen som måler temperaturen inne i siloen.

– Vi blir på stedet og følger med.

Les flere saker fra politiloggen i Re.