Stille før stormen på Huseby: Sikter mot nye høyder

I den siste ReAvisa på papir kan du lese om den gamle kjøkkenkjempen som har tatt mål av seg til å nå nye høyder: En tredobling av omsetningen.

Huseby AS er fortsatt en viktig bedrift i Re, over 70 år siden bedriften starta opp og 45 år siden fabrikken slo seg stort opp på kjøkkenproduksjon.

Fortsatt skjer mesteparten av produksjonen i Norge – som en av få konkurrenter.

Ruster seg for framtida

– Derfor må vi ruste oss mot konkurransen fra utlandet, forteller salgsdirektør Jørn Davidsen (55) i ReAvisa, oktober 2019.

Og det er det som skjer nå om dagen.

Det er ikke småtteri den gamle kjøkkenkjempen har satt seg som mål: En tredobling av omsetningen, fra 84 millioner i fjor og mest sannsynlig det samme i år, til 250 millioner allerede i løpet av 2023.

– Mange tror nok at Huseby går for halv maskin, men sannheten er at firedagersuker skjer bare unntaksvis. Vi har en roligere periode nå, men det er fordi vi har rusta oss for større ordreinngang og en vekst som kommer fra og med neste år, når vi har alle de nye forhandlerne på plass.

Kjøkkenrevansje i en knallhard kjøkkenbransje

– Pilene har pekt oppover lenge, og skal peke enda brattere oppover framover, sier Jørn, og har med seg fagforeningslederen på det – alle i Våle har trua på en kjøkkenrevansje i en knallhard kjøkkenbransje.

Kari Huseby Simonsen, daglig leder ved Huseby kjøkkensenter, og hennes salgsgjeng må selge som bare det framover. Hun gleder seg over satsingen på bedriften hennes bestefar og far starta opp.

– Nå har vi i et par – tre år investert stort, og den store avkastningen vil vi se først fra 2020, forklarer Jørn. Likevel er en økning fra snaut seks millioner kroner, til en økning på flere titalls millioner i året i snitt for åra framover, ganske så spenstig.

– Vi må tørre å sette noen hårete mål. Skal vi drive lønnsomt på lang sikt, må vi bety noe, tørre noe, satse skikkelig og ha noe å melde i denne bransjen. Og det veit vi jo at vi har!

