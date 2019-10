Trevdeårsfest for RAK – se bildene!

Sist lørdag feira rundt firehundre gamle ASVO og nye RAK. I tredve år har dette vært en av de aller viktigste bedriftene her i Re, der folk kan få tilbake arbeidslysta, og alle kan bidra etter egen evne. Et meningsfylt liv, rett og slett.

Revetal arbeid og kompetansen (RAK) inviterte til et stort 30-årslag sist lørdag, 12. oktober 2019.

Ordfører i Re Thorvald Hillestad og ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele åpnet festen med snorklipping på vegne av eierkommunene.

En meningsfull hverdag

Så var det mulig å besøke flere boder, der det var smaksprøver og salg av forskjellige typer hånd-arbeid, salg av pølser, leker for barna, omvisning på Olgars bruktbutikk, konsert med Linda Kvam, auksjon, og masse god stemning.

RAK tilbyr arbeid til alle, og folk trives i jobben. Her styres arbeidsmengden etter arbeidsevne. For å gi en meningsfull hverdag, enten det er på vei tilbake til arbeidslivet eller en varig tilrettelagt arbeidsplass.

Kristine Lindahl (56) fra Revetal er en av mange som bruker RAKs butikk Olgars på Brår så mye hun bare kan. Her finner Kristine mye hun trenger. Hun synes at RAK er en fantastisk alternativ bedrift, og liker å støtte opp om tilbudet gjennom å handle smått og stort her.

Mange ville være med og feire

Det har vært hektiske dager på RAK før tredveårslaget, og Glenn Ellefsen, daglig leder ved RAK, takker alle som har jobba hardt og lenge både i forkant og på lørdag.

Glenn takker også for interessen fra alle som kom på besøk: – Vi ønsker å vise «hvem RAK er», hva vi står for, og hva vi jobber med.

– At det kom rundt 400 besøkende til feiringa er helt fantastisk! Dette er en suksess som er verdt å ta med seg videre, og kanskje kan det friste til gjentagelse – i en eller annen form?

Les mer om RAK-historien her. Og les mer om RAK-jubileumet i oktoberavisa – last ned gratis!