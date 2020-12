Maner til forsiktighet i møte med hest: – Frykter ulykke

Roger og Jeanette og deres hesteekvipasjer er blitt et kjent innslag i det lokale trafikkbildet i Re. Likevel er det fortsatt noen som sørger for skumle situasjoner. Roger mistenker at det kommer av uvitenhet.

Roger Haeselich (64) og Jeanette Haeselich (47) har bodd i Bergsåsen sammen med sine flotte hester og staselige vogner i fem år.

Like lenge har de vært et fast innslag i Re-trafikken.

Skyldes uvitenhet?

Nå som vi er inne i den mørkeste årstida igjen, vil Roger minne folk om å ta hensyn. – Og det gjelder forsåvidt året rundt, men ekstra nå igjennom vinteren.

– Det er langt ifra ungdommen på mopeder og motorsykler som vi hører så mye om, som er de verste. Tohjulinger og traktorer er alltid hyggelig å møte på, de unge opptrer så å si alltid helt eksemplarisk.

Problemet er derimot uoppmerksomme bilister som ikke helt følger med og ikke skjønner faren ved å være uforsiktig i møte med hest i trafikken.

– Det oppstår alltid noen skumle situasjoner

Du skal møte en hest som om det var en elg. Forholdet er det samme, når det gjelder potensielt skade på bil og folk. Det bør alle ha i bakhue, råder Roger.

Han forteller om de som fyker forbi i hundre kilometer i timen. Eller de som ligger bak i en evighet, uten å tørre å kjøre forbi. Begge deler, både det å være totalt uforsiktig eller altfor forsiktig, kan skape farlige situasjoner.

– Jeg tror nok dette først og fremst skyldes uvitenhet. Det er nok mange som ikke skjønner hvordan man skal oppføre seg i trafikken i møte med hest.

– Men dette gjelder ikke bare hesten og kuskens sikkerhet, men først og fremst bilistenes sikkerhet.

Noen gode råd på veien

Roger skynder seg for å skyte inn at ni av ti trafikanter de møter på, tar hensyn og gjør det meste riktig. Men det er alltid noen som skaper skumle situasjoner.

Det er spesielt tre ting som går igjen: Det første er at du legger deg inn for tidlig. Roger har opplevd å bli påkjørt på grunn av dette. Den andre er at en rekke med biler kjører forbi, og alle følger på den foran – uten å sjekke møtende trafikk og om det faktisk er tid til å kjøre forbi.

Den tredje gjengangeren er feil fart. Enten det er bilen som helt uten brems fyker forbi i en vanvittig fart, eller bilen som blir liggende bak i en evighet og skaper farlige situasjoner med forbikjøringer av flere biler pluss hest og vogn.

Rådene er enkle: – Senk farta, hold god avstand bak mens du venter på å kjøre forbi. Når du kjører forbi, så legg deg mest mulig ut til siden og skap mest mulig avstand ved passering, og se litt lenger framover enn bare hest og vogn.

Må trene i trafikken

Det er i alle parters interesse, understreker Roger:

– En ulykke er faktisk farligere for andre enn oss. Vi forsvinner jo bare og flakser vekk, mens hestene havner i verste fall oppå bilen – som i en elgpåkjørsel.

Roger forteller at de aller fleste i bygda vinker, smiler og hilser når de er ute og farter med det staselige følget sitt. – Vi gjør ikke dette for å leke, dette er jobben vår. Vi må trene hestene javnt og trutt i trafikken for at de skal funke på oppdrag, forteller Roger og Jeanette.

Ekteparet kjører hest og vogn på alle slags oppdrag, alt fra bryllup til begravelse. Du har sikkert sett de fantastisk flotte vognene utstilt blant annet på Åpen gård på Bygdetunet Brår.

Tar vare på gammel hestehistorie

Roger og Jeanette digger alt med hest, både som staselig innslag, men også som gårdsdyr, og ikke minst i hestesporten.

De tar vare på mye gammel heste- og kjørehistorie i sine lokaler hjemme i Bergsåsen. Her er det gamle vogner og sleder med hundreårige historie.

Ei vogn Roger har pussa opp og bruker den dag i dag er fra 1800-tallet. Lidenskapen starta med en gammel og utslitt vogn han fikk som 14-åring, som han pussa opp og fortsatt har den dag i dag.

– Jeg ble veldig fascinert av håndverket som ligger bak. Opp gjennom åra har jeg hatt hundrevis av vogner, men nå har jeg bare beholdt de jeg er aller mest glad i og som det ligger en spennende historie bak.

«Vi kjører hest – i sorg og til fest»

Roger har også vært aktiv i hestesporten, og var den første nordmannen som tok hjem premier i VM i klassisk kjøring. Veggene er dekorert med minner fra mange forskjellige konkurranser, kurs og kjøreoppdrag.

Roger og Jeanette driver med kursing av mange slag innen hestefaget, har brukt hest i turisme, drivi med all slags kjøring i både jobb, konkurranse og fritid. Ekteparet lever av hest, som fulltidsjobb og vel så det.

Nå er det mest kursing og oppdragskjøring det går i, oppsummert i ei strofe:

– Vi har et lite slagord: «Vi kjører hest – i sorg og til fest».

En vennlig påminnelse i lokalavisa

Roger har to hester sjøl, og leier inn flere ved behov. Han bruker sine egne to, eller firspann, og kan stille med helt opp til ti i spann.

Det kan ta mye plass i trafikken, og det siste ekteparet vil er å bli innblanda i en ulykke.

– Derfor denne vennlige påminnelsen i lokalavisa om å ta hensyn, sier ekteparet:

– Til det beste for alle.

Kort om hest i trafikken:

Hvordan kjører du når du ser en elg i veibanen? En hest veier omtrent det samme som en elg, og kan være lettskremt. Kollisjon med hest kan gjøre stor skade på både bil, hest og mennesker. Møt hesten som om den var en elg.

Som sjåfør tenker du kanskje ikke på at det kan finnes hester og ryttere som er nybegynnere i trafikken. Du veit kanskje heller ikke hvor fort det kan skje en ulykke når en redd hest bryter ut eller kaster seg rundt.

LAG MINST MULIG LYD! Bruk aldri bilhorn i nærheten av hester. Hester er vare og kan bli skremt av brå, høye lyder. Ta hensyn til det når du møter hest i trafikken.

Hester kan bli stressa av mye forskjellig. Iblant er det noe utenfor kjørebanen som gjør at de blir skremt, en plastpose som fyker, en rulleskiløper, en fugl eller bare en mørk, stor stein som dukker opp i deres synsfelt. Dette kan være vanskelig å forutse for rytteren eller kusken, så ta det med ro!

Senk farten på en myk måte, passér med god margin og øk farten forsiktig etterpå. Hold god avstand ved forbikjøring av hester. Brems ned i god tid, slik at hesten ikke blir skremt av brå oppbremsing. Hold god avstand til ekvipasjen, minst to meter. Kjør rolig forbi og øk farta forsiktig etter at du har passert.

Ifølge norsk lov er hester kjøretøy, og skal dermed gå ute i veibanen, ikke på gang— og sykkelstier.

